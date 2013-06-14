《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

* 明报

--香港交易所 权益披露显示，新地 郭氏兄弟母亲郭邝肖卿上周五(7日)增持了22万股新地，涉资额逾2,000万港元。反而恒基地产 主席李兆基，自月初以来已没有再增持公司股票。

--横琴新区近年与澳门方面落实商业街及中医药产业园等项目。横琴新区管委会主任牛敬表示，建基当地的 “珠海大横琴投资”，正寻求在今年底至明年初在香港上市，亦计划发行15亿元人民币债券。

--市场盛传，一个本地珠宝品牌正洽租尖沙嘴星光行中艺百货现址。该舖去年底叫租1,500万港元，若落实租出，有机会打破时装品牌Forever 21以月租1,100万港元租用铜锣湾京华中心之纪录，成本港新舖王。

--据联交所股权资料，国泰 于本月10日入市增持国航 1,384.4万股H股。国泰发言人表示，今次选择在时机及股价均适合时进行增持，以维持国泰持有大约20%左右国航总股本的比例。 * 星岛日报

--香港商品交易所业主--数码港管理有限公司决定入禀高等法院，向商交所追讨合共700万港元租金欠款、管理费及讼费等，并要求商交所交吉。

--早前获地区人士同意发展居屋的梅窝消防局旁边政府土地，面积仅0.7公顷，房署最新建议插建两幢居屋，估计提供460个单位。同时略增银湾邨旁边地盘的发展密度，令可建居屋单位数目增加30个，达160个。 * 苹果日报

--消息指梁振英政府无意发牌予捷星香港。信德 董事总经理何超琼表示，信德入股前已进行评估，对发牌仍有信心。她又指，要谅解及明白政府有其政策考虑，而信德及其合作伙伴亦会尽力配合政府的要求。

--财经事务及库务局局长陈家强表示，各方面外围环境反映过去一轮量宽政策进入新阶段，对股市构成压力，外围环境波动会继续。但他表示未有数字显示资金从香港流出。

--政府接连出招打击楼市，令交投急跌，触发过千名地产代理周四(13日)早上到立法会请愿，怒斥辣招扭曲市场，要求政府一次过取消3项特别印花税，亦有立法会议员炮轰印花税破坏自由经济模式。 * 东方日报

--英达科技 无惧淡市，如期今天招股，集资最多9.92亿港元，公司有信心维持盈利高增长。市传英达国际配售已超购两倍，以欧美基金为主。

--联交所股权资料，腾讯 执行董事张志东在6月10日，场内再减持腾讯25万股，每股平均价307.864港元，套7,696.6万港元，持好仓降至3.52%。

--和电香港 旗下3香港宣布，成为大中华地区首家为Android手机的Google Play应用平台，提供 “随单支付”服务的网络商。 * 文汇报

--香港交易所 行政总裁李小加在网志上表示，伦敦金属交易所(LME)5月份合约成交张数打破前一个月创下的历史高位，按年比，今年5月铝的成交量上升7%、铜升10%、锌升13%、镍升19%，钼的成交量更是大增三成。

--中远太平洋 副总经理陈铿表示，今年1至4月份旗下内地码头表现不俗，未有受到内地外贸放缓的影响，料下半年将会维持增长趋势，而海外业务的表现亦相当不错。

--雅居乐 宣布，本年1至5月录得累积合约销售金额为129.1亿元人民币，按年分别增长18.3%；其中5月份录得合约销售金额为30.6亿元人民币，按年增27.3%。 * 大公报

--深圳控股 主席吕华表示，年初获母公司注入资产，公司向母公司收购深圳科之谷项目，预计将于今年第四季预售，预售金额稳健估计约24亿元人民币。(完)