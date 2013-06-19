《香港重要政经日程》--6月19日-6月25日

欧洲个股：渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
==================今日重要政经消息================== 6月19日（周三）
--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。
-- 资本策略地产 公布年报。
-- 勤达集团国际 公布年报。
-- 东方表行 公布年报。
-- 泰昇集团 公布年报。
--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。
--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。
--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。
--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。
--10:30 中国上城 股东特别大会。
--11:00 南华金融 股东周年大会。
--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。
--15:00 中国镍资源 股东周年大会。
--15:30 世界(集团) 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月20日（周四）
-- 中国投融资 公布年报。
-- 镇科集团 公布年报。
-- 经济日报集团 公布年报。
-- 莎莎国际 公布年报。
-- 耀莱集团 公布年报。
--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中策集团 股东周年大会。
--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。
--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。
--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。
--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。
--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。
6月21日（周五）
--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。
-- 安域亚洲 公布年报。
-- 雅天妮 公布年报。
-- 包浩斯国际 公布年报。
-- 中国伽玛 公布年报。
-- 昊天能源集团 公布年报。
-- 香港通讯国际控股 公布年报。
-- Joyce Boutique 公布年报。
-- 龙润茶 公布年报。
-- 东方报业集团 公布年报。
-- 先施表行 公布年报。
-- 东南国际集团 公布年报。
-- 皓天财经集团 公布年报。
-- 长江制衣 公布年报。
-- YGM贸易 公布年报。
--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。
--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。
--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。
--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。
--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。
--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。
--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。
--10:30 万科置业海外 股东特别大会。
--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。
--11:00 建懋国际 股东周年大会。
--11:00 大中华实业 股东周年大会。
--14:30 泰凌医药 股东周年大会。
--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。
--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。
--16:30 远东控股国际 股东周年大会。
6月24日（周一）
-- 亚伦国际 公布年报。
-- 华南城 公布年报。
-- 庄士中国 公布年报。
-- 汉基控股 公布年报。
-- 万保刚集团 公布年报。
-- 海峡石油化工 公布年报。
-- 新兴光学 公布年报。
--10:00 金川国际 股东周年大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--11:00 中亚能源 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。
--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
*6月25日（周二）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。
-- 汇汉控股 公布年报。
-- 泛海酒店 公布年报。
-- 泛海集团 公布年报。
-- 凯联国际酒店 公布年报。
-- 大家乐集团 公布年报。
-- 普汇中金国际 公布年报。
-- 俊和发展集团 公布年报。
-- 高银地产 公布年报。
-- 龙昌 公布年报。
-- 威高国际 公布年报。
--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。
--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。
--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。
--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。
--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。
--11:00 信达国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣丰国际 股东周年大会。
--11:00 I.T 股东周年大会。
--15:00 星美国际 股东特别大会。
--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。
--16:30 文化地标投资 股东特别大会。
--16:30 香港5月对外商品贸易统计。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以
路透台北3月28日 - 以下为自2001年以来台湾央行重贴现率的调整记 录： 日期 调整后重贴现率(%) 利率调整(基点) 2017年 3月23日 1.375 0 2016年 12月22日 1.375 0 9月29日 1.375 0 6月30日 1.375 -12.5 3月24日 1.500 -12.5 2015年 12月17日 1.625 -12.5 9月24日 1.750 -12.5 6月25日 1.875 0 3月26日 1.875 0 2014年 12月18日