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亚洲 | 2013年 6月 19日 星期三 10:00 BJT

《香港重要政经日程》--6月19日-6月25日

==================今日重要政经消息================== 　 6月19日（周三）

--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。

-- 资本策略地产 公布年报。

-- 勤达集团国际 公布年报。

-- 东方表行 公布年报。

-- 泰昇集团 公布年报。

--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。

--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。

--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。

--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。

--10:30 中国上城 股东特别大会。

--11:00 南华金融 股东周年大会。

--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。

--15:00 北京控股 股东周年大会。

--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。

--15:00 中国镍资源 股东周年大会。

--15:30 世界(集团) 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

6月20日（周四）

-- 中国投融资 公布年报。

-- 镇科集团 公布年报。

-- 经济日报集团 公布年报。

-- 莎莎国际 公布年报。

-- 耀莱集团 公布年报。

--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。

--10:00 中策集团 股东周年大会。

--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。

--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。

--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。

--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。

--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。

6月21日（周五）

--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。

-- 安域亚洲 公布年报。

-- 雅天妮 公布年报。

-- 包浩斯国际 公布年报。

-- 中国伽玛 公布年报。

-- 昊天能源集团 公布年报。

-- 香港通讯国际控股 公布年报。

-- Joyce Boutique 公布年报。

-- 龙润茶 公布年报。

-- 东方报业集团 公布年报。

-- 先施表行 公布年报。

-- 东南国际集团 公布年报。

-- 皓天财经集团 公布年报。

-- 长江制衣 公布年报。

-- YGM贸易 公布年报。

--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。

--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。

--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。

--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。

--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。

--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。

--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。

--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。

--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。

--10:30 万科置业海外 股东特别大会。

--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。

--11:00 建懋国际 股东周年大会。

--11:00 大中华实业 股东周年大会。

--14:30 泰凌医药 股东周年大会。

--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。

--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。

--16:30 远东控股国际 股东周年大会。

6月24日（周一）

-- 亚伦国际 公布年报。

-- 华南城 公布年报。

-- 庄士中国 公布年报。

-- 汉基控股 公布年报。

-- 万保刚集团 公布年报。

-- 海峡石油化工 公布年报。

-- 新兴光学 公布年报。

--10:00 金川国际 股东周年大会。

--11:00 光汇石油 股东特别大会。

--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。

--11:00 中亚能源 股东特别大会。　

--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。

--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。

--15:00 江晨国际 股东特别大会。

*6月25日（周二）

-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。

-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。

-- 汇汉控股 公布年报。

-- 泛海酒店 公布年报。

-- 泛海集团 公布年报。

-- 凯联国际酒店 公布年报。

-- 大家乐集团 公布年报。

-- 普汇中金国际 公布年报。

-- 俊和发展集团 公布年报。

-- 高银地产 公布年报。

-- 龙昌 公布年报。

-- 威高国际 公布年报。

--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。

--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。

--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。

--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。

--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。

--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。

--11:00 信达国际控股 股东周年大会。

--11:00 荣丰国际 股东周年大会。

--11:00 I.T 股东周年大会。

--15:00 星美国际 股东特别大会。

--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。

--16:30 文化地标投资 股东特别大会。

--16:30 香港5月对外商品贸易统计。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)

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