企业并购：蒙牛乳业收购雅士利全数股权，作价114亿港元

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透香港6月18日 - 中国乳制品生产企业--蒙牛乳业 周二公布，收购雅士利国际 全数股权，作价约114亿港元。此将有助于蒙牛增强其婴幼儿配方奶粉板块。
蒙牛在联交所发布公告称，雅士利国际股东可选择以每股3.5港元，或是每股2.82港元＋0.681股蒙牛为收购成立的公司股份为收购代价。完成收购后雅士利国际将成为蒙牛全资附属公司，并在股东同意下得以撤销上市地位。
若以3.5港元计算，较雅士利停牌前价格3.33港元溢价约5%。
蒙牛在公告中指出，由于宏观因素如强劲的经济增长、不断增加的可支配收入和城镇化比率的提高，中国乳业市场在过去几年期间持续不断地扩大，儿童配方奶市场也在增长。
蒙牛与雅士利建立合伙关系，将可充分利用双方的能力及资源，“捕捉住中国儿童配方奶品市场的快速增长。”蒙牛在公告中称。
蒙牛与雅士利双双于上周四下午停牌。停牌前分别报26.85元及3.33元。两家股份将于明日上午恢复买卖。
私募基金凯雷持股约24.4%的雅士利国际于1983年创立，主要产品为婴幼儿配方奶粉产品及营养食品业务生产与销售。
在大股东中粮集团主导下，先前遭受乳品安全疑虑困扰的蒙牛，展开一连串合作与收购，引入策略投资人改善管理、重建市场对其品质信心，上月与法国达能合并内地酸奶业务，并获达能间接入股4%。
去年中则引进丹麦Arla Foods(爱氏晨曦) 为战略伙伴，在奶酪、黄油及奶粉等乳制品产品研发技术合作。(完)
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