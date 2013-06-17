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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 17:26 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月17日

路透上海6月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(6月17日-6月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    ---------------------------------------------------------------------------
       名称          基金公司        托管行        发行时间    备注    

    广发理财         广发基金       工商银行      6/13-6/18 
    7天债券A/B 
    
    华安安信消费     华安基金       工商银行      5/29-6/19
    
    工银信用纯债     工银瑞信基金   交通银行      5/27-6/19
    两年定期开放A/C
    
    汇添富美丽30     汇添富基金     工商银行      5/27-6/21 
    
    富国信用债债券   富国基金       建设银行      5/29-6/21 
    A/C
    
    大摩纯债稳定增利 摩根士丹利     民生银行      5/27-6/21 
    18个月定期开放  华鑫基金
    
    国联安中证股债   国联安基金     建设银行      5/27-6/21 
    动态策略指数
    
    农银行业领先     农银汇理基金   交通银行      6/3-6/21 
    
    工银保本         工银瑞信基金   招商银行      6/3-6/21 
    3号混合A/B 
    
    富国目标收益     富国基金       农业银行      5/30-6/21 
    一年期纯债 
    
    博时岁岁增利     博时基金       工商银行      6/3-6/24 
    一年定期开放
    
    华宝兴业服务     华宝兴业基金   建设银行      6/3-6/25 
    优选股票
    
    汇添富高息债     汇添富基金     农业银行      5/27-6/28 
    A/C 
    
    银河增利债券     银河基金       北京银行      6/3-6/28 
    A/C 
    
    上投摩根上证     上投摩根基金   中国银行      6/3-6/28 
    180高贝塔ETF
    
    东方安心收益     东方基金       邮储银行      5/13-6/28 
    保本混合
    
    华安纳斯达克     华安基金       建设银行      6/13-7/10      
    100指数人民币/美元现钞/美元现汇
    
    国泰美国房地产   国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
    开发股票(QDII)
    
    鹏华沪深300ETF   鹏华基金       建设银行      6/17-7/12 
    
    信诚新兴产业     信诚基金       中国银行      6/17-7/12 
    
    东方利群混合     东方基金       农业银行      6/17-7/12 
    
    上投摩根天颐     上投摩根基金   建设银行      6/17-7/12 
    年丰混合
    
    华泰柏瑞量化     华泰柏瑞基金   中国银行      6/19-7/19 
    指数增强
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)

    财政部          500       3/5年     凭证式国债       6/10-6/19
    地方债          422       3/5年     地方政府债       6/17-6/19
   *财政部           95.3    九个月     贴现国债         6/17-6/19
    广发证券        120       5/10年    公司债           6/17-6/19
   
   *华能集团         50      九个月     超短期融资券       周二
    进出口行        100        5年      固息金融债         周三
    中国铁建        100        7年      中期票据           周四
    
    进出口行        100       10年      固息金融债         周五
    财政部          300       10年      固息国债         6/20-6/24       今年第11期品种续发    
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元) 

     国开行          浮息金融债       200            上周日(16日)
     财政部          地方政府债       286            周五
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    ====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期  正回购到期   合计 
   
      180          --        140       320
   =====================================================================================
   4.国库现金商业银行定期存款招标
   ----------------------------------------------------  
     期数      金额(亿元)     期限      起息日    到期日  
   2013年第三期   400        六个月     6/20      12/19
   =====================================================================================(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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