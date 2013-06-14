更新版 1-新债招标：中国五期债利率均走高，因紧资金下新债集中供给

* 上午招标的五期新债，中标利率均高于二级水平

* 资金紧张新债集中供给下，“热水煮青蛙”

* 九个月期贴现国债未能招满

* 资金面压力短期难消，将推高未来新债发行利率 (新增更多细节及评论)

路透北京/上海6月14日 - 中国财政部和进出口银行周五招标发行的五期新债，中标利率均高于二级市场水平，九个月期贴现国债更是未能招满。市场人士表示，资金面持续捉襟见肘，新债供给又比较集中，“热水煮青蛙”，致发行利率走高。

业内人士稍早透露，财政部代理招标发行的210亿元人民币三年期和212亿元五年期固息地方政府债，中标利率分别为3.53%和3.66%，高于此前3.47%和3.58%的市场预测均值，投标倍数分别为1.45倍和1.35倍。同时招标的九个月期贴现国债，加权中标收益率3.7612%，边际中标收益率为3.9027%；实际发行量为95.3亿元，而计划发行量为150亿元。

此外，进出口行上午招标的各100亿元五年期和10年期固息债中标利率分别为4.00%和4.15%，亦高于此前3.91%和4.08%的预测均值，投标倍数分别为1.28倍和1.48倍。

“资金面这样，贴现国债(部分)流标很正常，地方债比平时利率肯定偏高了，”华南地区一银行交易员称，“进出口（新债）主要是量少，量多的话流标也难说。”

北京一国有银行交易员亦表示，资金面紧张是新债利率普遍高企的重要原因。地方债和五年进出口债利率较估值高10个基点（bp）左右，而10年进出口行债因相对价值较好，跟估值利差收窄至5bp左右。

此次地方债中标结果接近是次招标利率区间上限3.58%和3.69%；较同期限固息国债的利差为40个bp左右，高于去年30个bp左右的水平。

中国银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.1401%和3.2567%；而地方政府债收益率曲线 则显示，三年和五年期品种最新收益率分别为3.4501%和3.5667%。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，五年期和10年期品种最新收益率分别报在3.9045%和4.0999%。

**资金面压力短期难消**

市场人士并表示，资金面是短期内最大的利空因素，或将推高未来新债发行利率水平，而投资盘在保证流动性安全的前提下，也会伺机介入。

华南地区一银行交易员称，资金面太紧新债需求不是太好。未来一段时间资金面趋紧已成为市场一致性预期，资金是稀缺资源，拆出资金比买短债的收益更高；地方政府债较同期国债收益率高40个bp左右，绝对收益率尚可。

银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。央行对于近期资金面紧绷的局面迟迟未表达出明确的扶助态度，这亦令机构无所适从，市场的谨慎心态难消，下周资金面或将会更趋紧张。

上述国有银行交易员预计，至少在7月中旬以前，资金面都看不到根本转松的契机；外生性资金来源减少致三季度资金面偏紧的同时，又将迎来新债发行的高峰，预计发行收益率将上行。

北京另一国有银行交易员并表示，短期内可见债市最大的影响因素就是资金面，而央行的态度对其走向非常重要。随着资金力量推动发行利率水涨船高，其倾向于逐步配置；其中最大的变数在于管理层扶助流动性的行为，所以当期的参与力度也不宜太小，在保证流动性的前提下，应保证每次均保证获得一定的量。

今日招标两期地方债为财政部今年首批代理招标发行的地方政府债，6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易。

贴现国债则为财政部今年第四期记账式贴现国债。6月17日开始计息，6月17日至6月19日进行分销，6月21日起上市交易。

而进出口行今日招标的两期债为其今年第12期和第13期金融债。具体条款如下：