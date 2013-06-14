中国货币市场：回购利率普涨态势不改，保季末头寸为先机构心态依旧谨慎

路透上海6月14日 - 中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。
市场人士并指出，央行对于近期资金面紧绷的局面迟迟未表达出明确的扶助态度，这亦令机构无所适从，市场的谨慎心态难消，下周资金面或将会更趋紧张。
华东一银行交易员表示，“昨天头寸平了，今天平肯定是能平的，但感觉市场资金面没有什么起色啊。和前几天一样，反正就一点点凑呗，我现在就只问农联社之类的(小机构)，大行会稍微给一点，但都很抠。”
她表示，目前机构对月底的资金预期普遍不乐观，即使有钱在融出的规模上也会很谨慎，“现在每天(借钱)都跟打仗似的，月底肯定更不好。”
上海一银行交易员则谈到，尽管端午节后资金仍很紧张，但相比节前，至少大行这两天不出来借钱了，对缓解市场紧张情绪有些许帮助。
不过他也认为，面对资金困局，市场期盼中的央行施以援手迟迟未现明确消息，令短期流动性仍难现明显缓和。“现在预期还是蛮紧的，大家都有惜售的心理，关键是央行的态度，已经不是不明朗了，完全是不给态度了。”
自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 7.0222 6.9424 +7.98
七天 6.8727 6.3884 +48.43
14天 7.6503 7.2126 +43.77
上海证交所质押式回购利率
一天 14.8550 12.9400 +191.50
七天 7.5000 6.4000 +110.00
14天 6.9500 6.3000 +65.00
回购定盘利率
隔夜 6.9200 6.4300 +49.00
七天 6.8100 5.9500 +86.00
14天 7.7000 7.1100 +59.00
Shibor
隔夜 6.9680 6.6910 +27.70
七天 6.8110 6.0800 +73.10
三个月 5.2900 5.2050 +8.50
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(发稿 边竞; 审校 张喜良)