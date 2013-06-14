中国汇市：人民币早盘微幅走跌，市场短期料维持震荡

* 人民币中间价连三日创新高，逼近6.16

* 早盘仍微微走跌，中间价与即期价差进一步缩窄

* 近期市场购汇没有增加特别多，结汇有所减少

路透北京6月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微跌，而人民币中间价延续近日碎步创新高走势，逼近6.16关口。交易员认为，即期汇价现在维持震荡，受经济面疲软及监管效应影响，短期内人民币升值空间料有限，但这一轮升值是否结束尚待观察。

上海一股份行交易员称，收盘价若破了6.14以后，差不多可以判断人民币这一波升势的结束,现在市场是维持震荡格局。

另一上海外资行交易员认为，近期人民币即期走势不强，并不代表升值的结束，特别是今天中间价还在屡创新高。

他说，相对其它亚洲货币的跌势看，人民币即期价其实走得并不是特别弱、跌幅还不算大，尤其是期间中间价还屡创新高；他并称，外盘对境内人民币价格的牵引力量很大，昨天到了6.1450左右，今天稍微上来一点。

"整体市场看，近期市场购汇没有增加特别多，但是结汇在减少多，因银行自身购汇在增加，结售汇的差额要比之前要少很多；这资金市场上也可以看出来，从5月到现在，外汇占款减少，而新兴市场资紧张也因为外汇占款减少的原因。”他称。

北京时间13:19，人民币兑美元即期报6.1350元，上日收报6.1344元。今日人民币兑美元中间价 为6.1607元，上日中间价为6.1612元。

“隔夜美元略微跌一点，央行中间价今天的开法对市场心理影响较小，大家也算还平稳；早盘还没有太明显感觉，市场比较平静，昨天也是尾盘前出现一波结汇。今天掉期回落一些，昨天是因资金紧张市场有点过度反应。”上海一国有大行交易员称。

他解释称昨日尾盘涌现的美元卖盘应该是企业结汇。现在企业财会人员，对市场汇率波动的判断会看得会更短，在财务风险管理上做的更精准，个别机构的特别大的FLOW 就会影响市场价格。

上海一股份行交易员称，本月还有外管局综合头寸的事情，上个月大家还在放一放，本月月底之前要达标，现在离月底还有十几个工作日，不得不考虑此事，影响成交价。他并称早盘看到了有银行在补美元头寸，但不是太明显。

东京汇市，美元周五在亚洲市场早盘依然承压，之前美元指数跌至四个月新低，因全球股市反弹促使投资者追捧欧元和商品货币。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2740/70，上日尾盘为6.2760。

北京时间12:15，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1350/72元，上一交易日尾盘报6.1378元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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