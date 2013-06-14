《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月13日-6月14日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计升值0.04%，中间价则连续创出历史新高。两 个交易日间结汇较之节前再次增加，交易员预计短期汇率仍会维持震荡格局，近期人民币即 期走势不强并不代表这一轮升值的结束。受人民币资金面紧张影响，远掉市场美元对人民币 升水也出现全线上升。 公开市场操作: * 自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片 。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币 的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。业内人士认为，央行即使仍有收紧流动性之 心，但惮于月末资金面可能会持续吃紧，继续加码可能性甚小。至于未来是否会动用逆回购 等工具对市场施以援手，机构看法略有分歧。 债市: * 银行间债市现券当周短端收益率快速上行，中长端略有上涨，依然是受制于资金面压 力，一级招标的新债利率均高于预期，也对二级形成冲击，不过较上周末而言，现券抛压略 有收敛。下周央行在公开市场的操作依然备受瞩目，期间虽有每月例行的法定存款准备金清 算，但最新外汇占款数据显示，热钱流入速度明显回落，未来资金面动向依然充满变数，现 券走势仍将视资金面“脸色”而动。 票据: * 中国票据市场转贴利率本周继续大幅上行。资金面困境仍无改善迹象，而半年末临近 ，银行又面临控票据规模以调整指标的压力，出票机构远多于收票机构，供需失衡日趋严重 推动市场利率一路走高。市场人士指出，本轮资金紧张持续时间之长为年内首现，而央行对 此表现出的容忍度，亦进一步加剧市场的谨慎情绪。随着半年末时点越来越近，银行出票筹 钱的压力或将继续加大，转贴利率也有进一步上涨空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计下跌2.21%。虽然本周仅两个交易日，但大盘波动较 明显。周四因中国经济数据疲弱、新股发行重启预期及海外市场牵累，沪综指创下半年新低 ，周五出现小幅反弹，当天沪综指收报2,162.041点。预计短期内大盘重归弱势震荡。[.SSC N] 期市: * 沪铜 当周跳空下跌，对美国可能削减量化宽松规模的忧虑打压基本金属价格 ，导致国内端午假期期间外盘大跌，国内市场节后开盘即大幅跳空低开并弱势整理。沪铜主 力1310合约周五收报每吨51,450元，较上周收盘下跌3.02%。 黄金: * 黄金价格当周走低，中国端午假期期间国际金价跌破每盎司1,400美元，令国内市场 开盘后补跌。市场目前关注下周的美联储政策会议，以寻求更多货币政策线索。上海期金主 力1312合约 周五收报每克277.15元，较上周下跌1.66%。(完) (整理 边竞/林琦/丁淑琴; 审校 张喜良)