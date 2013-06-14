中国经济：下半年应采取更多稳增长举措，货币政策有放松空间--专家

* 经济形势严竣，下半年应采取更多稳增长举措

* 货币政策有放松空间，通过金融改革降低资金成本

* 住房和汽车消费热点仍在，调控思路应调整

路透北京6月14日 - 中国最新出炉的5月宏观数据显示经济复苏势头仍弱，对此中国国际经济交流中心副理事长郑新立认为，目前经济形势严竣，不宜盲目乐观；而要遏止中国经济的下滑势头，下半年宜出台更多稳增长举措，货币政策有放松空间。

他周五在北京举行的一个论坛上称，从去年的情况看，下半年把稳增长放在首要位置并出台一系列扩大内需的政策，方使经济在四季度企稳。眼下经济出现第二次下滑，如果不启动更大的政策支持很难转降回升，而汽车和住房仍是最大的消费热点，政策调控的思路宜转变。

“对于今年下半年的形势我认为是比较严峻的，不要盲目乐观，不要听有些人唱高调，对这个形势要有足够的估计然后采取对策，措施要到位，要有针对性，这样才能实现全年的平稳健康发展这个宏观调控目标。”曾担任过中共中央政策研究室副主任的郑新立称。

他进一步指出，去年7月中央政治局开会，根据上半年运行态势，提出把稳增长放在宏观调控的重要地位；下半年则采取一系列扩大内需政策，适当放松银根，国家发改委并批准了总规模达八千亿元人民币的城市地铁建设计划，因此中国经济到四季度才出现微弱回升。

而今年一季度，大家期望把回升态势继续保持，但是又出现了第二次下滑；现在面临着第二次启动，这就需要比第一次启动更大的力度，没有这样的力度很难转降回升，实现拐点。

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“上半年快过去了，我们等7月15日统计局公布上半年的数据之后再冷静地分析，一般到7月中旬党中央会听取国家发改委关于上半年经济形势的分析和下半年应当采取对策的汇报，...这时候会根据上半年运行的态势作出决策。”郑新立称，只有保持经济8%的增速，才能实现十八大提出的收入倍增计划。

中国5月物价数据意外低于预期，CPI同比上涨2.1%，投资和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均低于市场预期。同时PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

**应调整消费政策**

郑新立并认为，中国应该调整消费政策。现在的消费热点是住房和汽车，应该把限制购买汽车的政策调整为放开购买，但适当限制使用，通过提高拥有率，降低使用率的办法让轿车进入家庭；房地产政策也应调整思路，要从过去以抑制需求为主改变为增加供给为主。

“增加供给为主，鼓励增加城市的保障房供给，增加普通商品住宅供给，增加住房土地的供给，把房地产投资激活，房地产销售激活，继续发挥房地产对经济发展的支柱产业作用，这对当前扩大内需，为实现稳增长发挥重要作用。”郑新立称。

至于货币政策，他指出还是有放松空间的，要通过金融体制改革形成资本的买方市场，使一些银行的表外业务回到表内来，这样能够降低企业融资成本，满足稳增长对资金的需求。

他解释称，尽管去年初第四次全国金融工作会议提出了改革方向，但是没有金融体制改革实施方案。而前任总理布置的六项金融改革，现在率先从第四项利率市场化突破了。

但他同时指出，虽然利率市场化去年搞的热火朝天，结果是各种非贷款类的融资迅速膨胀，由原来的只占社会融资总规模的30%左右一下增长到54%，银行贷款则由过去占全社会融资的70%-80%，下降到46%。