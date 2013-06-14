《台湾金融市场一周展望》屏息等待美联储亮底牌，留意新兴市场资金撤出效应

* 市场屏息等待美联储18-19日会议结果

* 台股恐跟随新兴市场股市，脚步跌宕

* 债市殖利率曲线持续陡化，短券方向不明，还待观察

* 央行高度掌握汇、货市，短期波动相对平稳

路透台北6月14日 - 美联储(FED)下周会议是否将宣布缩减宽松政策的变数，令全球金融市场惴惴不安。资金在不同资产中窜逃，价格大幅波动。短线看来，下周金融市场仍将因美联储举措备受牵动，但美国缩减宽松几乎势成定局，全球资金将开始往非风险资产缓慢挪移--这将令台湾股、汇市中线备受压力。

目前看来，美联储在18-19日的会议中仍有不小的机会维持现状，采取具弹性的说法--仍考虑缩减购债规模的可能性。有不少分析师认为，以先前全球金融市场的惊慌下跌的情况来看，FED本次冒然端出缩减购债规模的计划，机率不算太大，但金融市场仍将密切观察美联储的任何举措，并放大处理。

“恐怕这一季金融市场的震荡会很剧烈，而且会大幅修正。从汇率一会儿涨、一会儿跌的情况来来看，国际资金筹码乱窜...台股有可能继续往下修正。”台新投顾总经理庄明书表示。

他认为，下周金融市场短线将因美联储的动向有所波动，但资金将继续流向非风险性资产--例如美元、日圆。新兴市场股、汇市恐将受到遭压力，短线资金避开新兴市场为宜。

分析师认为，下周台股的区间或有机会跟着美股稍做反弹，预估区间在7,700-8,100点。

**新兴市场不乐观，中国经济为关键**

元大宝来投信副总经理刘兴唐则表示，近期国际金融市场只是藉由QE可能退场的理由，撤出风险性资产。下周台股或有机会因美联储未提出缩减购债规模的原因，随美股反弹，但中线有其风险。

他进一步表示，若观察亚洲与台湾结构相似的各经济体股市，韩国股市 和新加坡股市 已跌破年线，香港恒生指数 更是二个月以来二度跌破年线，且韩、港股市距年线已有段距离。

“在全球资金移转的过程中，对新兴市场的股市具有杀伤力。亚洲股市不对劲，已有明显的跌幅。”刘兴唐说。他也说，若对照韩、港等股市已跌破年线，台股目前距年线7,600点左右尚有一段距离，不排除有补跌压力。

凯基投顾总经理朱晏民则认为，近期东南亚股市跌得特别凶猛，与中国的不确定性不无关系。近期中国公布5月出口年增仅有1%，进口也年跌0.3%，这数字意外低迷，已让各方对中国复苏的脚步是否走得够稳，心生疑虑。

“这一、二周外资都在下修中国的GDP，中国如果低度成长会怎么样?尤其是东南亚这些国家特别倚赖中国的复苏..。”朱晏民说。

投资银行巴克莱本周将中国今、明两年的经济增长预测，由原来的7.9%和8.1%，下调至7.4%。该行预计预第二季经济增长率将由第一季的7.7%，进一步放慢至7.5%。

**台债殖利率曲线陡化，短券方向不明**

债市方面，美联储若缩减购债规模，重创美债价格，这由本周美10年期公债一度弹高至2.29%的14个月高点、但随后预期消退，债市殖利率下跌即可得知。

但台债筹码少、资金多，经济成长又疲弱，大环境与美债并不相同。若由长线的观点来看，一位公股银行交易主管表示，台湾经济以往与全球景气循环高度相关，但这几年以来，在电脑及其周边产业式微之下，缺乏带动成长的主力产业，以台湾今年的经济表现来看，至少在今年内，台湾央行都没有调整利率的空间，更有甚者，央行更将维持宽松的货币政策，保持低且平稳的短率，以利企业筹资。

在此情况之下，大型的寿险业者、长线的投资者对于台债的投资，仍然不变。

“想想这些寿险就像平静大海之下的大鲸鱼，他还是在默默的养券。每天台债盘面上的波动，都是交易商跟着美债k、停损，只是海平面上一些小飞鱼在躁动而已。”前述官股银行业者表示。

虽然台债周五短线跟着美债殖利率小跌，但债市交易员多认为，台债在美联储开会前，仍将维持盘整格局。“联准会还没开，台债应该不会躁进，台湾自己还有发行计划和理监事会呢！”一位证券商交易员认为。

另一家银行业交易主管则表示，美国货币政策紧缩的开端，殖利率曲线陡化的趋势将更为明显，尤其是央行将货币市场的短率仍然维持在低档。而这将令短期公债相对有所支撑，不过长券的人气则有疑虑。

今年3月间五年券102/2期公债的高位在1.08%、十年期102/6期公债的高位在1.4%左右。因此，他也表示，即便下周美联储(FED)真的对缩减购债计划，但五年券殖利率在1.08%将是一个强大的压力，冲破不易；但相反地，102/6期增额发行公债现正在发行前交易期间，在筹码不设限之下，殖利率相对容易飘高越过今年高位1.4%。

102/2期五年公债 下周区间估落在0.98-1.03%，十年期公债102/6增额发行券 估落在1.35-1.40%。

**央行高度控管汇市及货市平稳**

在台币汇价和货市方面，市场普遍认为，这两个台湾央行高度掌控的金融市场，变化将更趋平稳，台币汇价下周有望在29.7-30之间波动，短率则预料仍将在隔夜利率约0.388-0.40%的低位震荡，不致因半年报趋近出现反转向上。

汇银人士表示，本周以来央行刻意引导台币收贬，先前台币兑美元 已连贬三个交易日，并创近11个月来收盘新低。不过出口商在29.95元附近抛汇意愿强烈，促使台币实质交投陷入盘整。

只不过近期日圆转趋强势整理，但交易员认为，安倍政府不致让日圆再走强，日圆长期贬值趋势尚未被扭转，只是陷入短线整理，韩元、台币长线跟贬趋势料仍持续。此外，台湾工商业界对台币应趋向贬值的声浪一直不退，无疑这将对央行形成一股无形的压力，或多或少会压抑台币走升的氛围转趋偏弱整理。

刘兴唐副总则认为，虽然新兴股、汇市将因外资撤出承压，但国际资金会寻找币别相对稳定之处停泊。此外，市场也传言，因为台湾政府将修改证所税课征方式，因此不少本地大户已移出台湾的资金，陆续回流，这也有望支撑台币汇价。

至于美联储可能调整购债计画这个变数对台湾货币市场的影响，他们表示，若QE购债规模真的如外界预期缩小，对货市的冲击将相当轻微，因这需要相当长的时间才会发酵。

至于下周的情势，资金调度人士认为，下周已临近季底，银行才会因维持资本适足率的考量，减少资金拆出与买票，这可能令资金趋向紧缩。只不过，货市资调人员认为，央行预料仍将维持市场的高度流动性，这可望有效纾解市场的紧张气氛。