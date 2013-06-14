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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 17:07 BJT

表格：欧元区第一季就业人口较前季减少0.5%，按年减少1.0%

路透布鲁塞尔6月14日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区第一季就业人口较前季减少0.5%，较上年同期减少1.0%。

以下为详细数据:

较上季变动百分比

2013 2012

第一季 第四季 第三季 第二季

欧元区17国 -0.5 -0.3 -0.1 -0.1

欧盟27国 -0.2 -0.1 -0.1 0.0

较上年同期变动百分比

2013 2012

第一季 第四季 第三季 第二季

欧元区17国 -1.0 -0.8 -0.6 -0.7

欧盟27国 -0.4 -0.5 -0.4 -0.6(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)

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