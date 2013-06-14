表格：欧元区第一季就业人口较前季减少0.5%，按年减少1.0%

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透布鲁塞尔6月14日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区第一季就业人口较前季减少0.5%，较上年同期减少1.0%。
以下为详细数据:
较上季变动百分比
2013 2012
第一季 第四季 第三季 第二季
欧元区17国 -0.5 -0.3 -0.1 -0.1
欧盟27国 -0.2 -0.1 -0.1 0.0
较上年同期变动百分比
2013 2012
第一季 第四季 第三季 第二季
欧元区17国 -1.0 -0.8 -0.6 -0.7
欧盟27国 -0.4 -0.5 -0.4 -0.6(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。