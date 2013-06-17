《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(6月8日-14日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。

--受累于疲弱的经济表现，中国5月新增人民币贷款以及社会融资规模增长均乏力，而与此同时，广义货币供应量(M2)的增速虽稍有回落，但依然处于较高水平，高货币投放并未带来相应的经济拉动效果。 --中国监管层重拳挤压虚假贸易的水分后，5月外贸数据降温本在意料之中，然而进出口同比增幅由前月的15.7%猛跌至区区0.4%，依然令市场大跌眼镜。这表明中国外贸形势和经济增长动力不容乐观，人民币兑美元迭创新高的局面可能被釜底抽薪。 --美国总统奥巴马和中国国家主席习近平同意需携手解决两国围绕网络安全的争议。网络安全已经成了中美关系的一个棘手议题。 奥巴马和习近平并同意进一步向朝鲜施压，迫使其放弃核武器。

--中国国务院总理李克强表示，要通过激活货币信贷存量支持实体经济发展；通过深化改革，激发市场和经济内生活力、释放消费和民间投资潜力。 --中国5月全国公共财政收入12,749亿元人民币，同比增长6.2%，增速较上月微升1个百分点。

--中国证券报引述中国社科院学部委员余永定表示，中国投资收入逆差将会在可见的未来持续下去，与此同时，中国的对外直接投资将不断遭遇挑战，国际收支风险不可忽视。 --今年以来中国贸易数据虚高，海关特殊监管区无真实贸易背景的违规套利操作是重要原因。21世纪经济报导周五援引外贸系统内部测算称，1-4月，中国外贸通过海关特殊监管区的虚增额高达750亿美元。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国国家审计署发布审计报告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底增长近13%，同时警示在地方政策性债务管理中存在偿债压力大、借新还旧率高、变相融资突出等问题。 --中国国务院公布修改后的外资保险公司管理条例，外国保险公司在中国设立独资或合资保险公司时，将可用人民币出资；向中国分公司拨付营运资金亦可使用人民币。 --债信评级机构惠誉表示，中国不受监管的影子银行领域给该国金融稳定性带来越来越大的风险，而且可能会蔓延至其他国家。

--惠誉发布的评论称，2013年迄今中国银行业者发行理财产品的速度放缓，因监管趋紧，且信贷增长强劲增速，促使存款反弹。

--全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 总经理高西庆称，中投成立五年多以来，整体投资收益超过了董事会设定的基准。中投的资本金还没到最佳点，中投可以运作更多资金。

========================================================================== **行业/公司** --美国爱荷华州、密苏里州以及至少其他三个中西部州禁止外资拥有当地农田的法律已实行数十年，相关法律可能令双汇国际对美国猪肉生产企业Smithfield Foods SFD.N 高达47亿美元的收购案面临更多障碍。 --世界贸易组织(WTO)表示，欧盟在该组织提出申诉，抗议中国对进口不锈钢管征收反倾销关税。六个月前日本已提起类似申诉。

--知情人士向路透表示，中国国企神华集团和印度Aditya Birla均在考虑购买力拓在澳洲的煤矿资产。该煤矿估价为32亿美元。 --中国1-5月房地产开发投资同比增20.6%，略低于1-4月的增速21.1%。 --中国汽车工业协会公布，今年5月汽车销售量同比增加9.8%至176万辆，这一增速低于4月的13.4%。 --中国最大钢厂之一的宝钢股份 宣布，下调主要钢材产品7月份售价，其中热轧和冷轧均在6月基础上每吨下调200元人民币，这是宝钢自6月以来连续第二个月下调主要钢材售价。 --中国证券报引述中国最大动物饲料生产商--新希望集团董事长刘永好的判断称，下半年猪肉价格将相对平稳；这或意味着，“猪周期”下半年对通胀的影响或小于预期。 --MSCI明晟 董事总经理Remy Briand表示，如果中国放宽对其A股投资的限制，中国股票在MSCI明晟新兴市场股指 中的权重可能升至30%，差不多比当前水准翻一倍。 --中国国家粮油信息中心公布数据显示，2012年国家临时存储玉米收购量达到逾3,000万吨的高位。庞大的收购规模或限制国内玉米供应，从而支撑价格。