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债券 | 2013年 6月 14日 星期五 14:25 BJT

欧元债市：德国公债上扬，美联储缩减刺激措施预期降温

金融市场最近几周一直震荡，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)超宽松政策可能退场时间的看法主导交易，使得欧洲资产对美国公布的数据甚为敏感。

华尔街日报一篇文章表示，美联储买债计划的调整，并不代表美联储将突然结束计划或者在任何程度上接近调升短期利率。这篇文章增强了美联储货币政策不会立即缩减的看法。

德债期货 上涨35个跳动点至143.54。

“这的确让昨天的基调有所改变，”一名交易员表示。

今日稍后将公布欧元区通胀数据。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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