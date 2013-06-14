表格：汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值为82.7，5月终值为84.5

《技术解析》LME期铝三个月后料跌至1,775-1,856美元区间
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透6月14日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值为82.7(路透调查预估为84.5)，5月终值为84.5
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者现况指数初值为92.1(预估为96.0)，5月终值为98.0
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数初值为76.7(预估为76.0)，5月终值为75.8
* 汤森路透/密西根大学美国6月消费者预期指数创下2012年11月来最高
以下为详细数据:
6月初值 5月 4月 3月 2月 1月
信心指数 82.7 84.5 76.4 78.6 77.6 73.8
现况指数 92.1 98.0 89.9 90.7 89.0 85.0
预期指数 76.7 75.8 67.8 70.8 70.2 66.6
一年通胀预期 3.2 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3
五年通胀预期 3.0 2.9 2.9 2.8 3.0 2.9 (完)
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
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