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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 21:24 BJT

表格：美国5月工业生产持平，产能利用率为77.6%

路透6月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：

* 美国5月工业生产持平(预估为增长0.2%)，4月修正后为下滑0.4%(前值为下滑0.5%)

* 5月产能利用率为77.6%(预估为77.9%)，4月修正后为77.7%(前值为77.8%)

经季节调整的数据如下:

5月 4月 3月 13年5月/12年5月

工业生产(%) 持平 -0.4 0.2 1.6

前 值(%) -0.5 0.3

工业生产指数 98.7 98.6 99.1

5月 4月 3月 12年5月

产能利用率(%) 77.6 77.7 78.1 77.8

前 值(%) 77.8 78.3 (完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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