《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月14日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *华能集团 200 50 9 6/17簿记建档 工商银行 AAA 6/18 6/19 民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *重庆商业 10 5 12 6/21簿记建档 浦发银行 A+ 6/25 6/26 投资集团 ======================================================================================== *银河证券 70 35 3 6/19招标 工行、建行等 AAA 6/20 6/21 ======================================================================================== *保利协鑫 10 6 12 6/21簿记建档 光大银行 AA 6/24 6/25 ======================================================================================== *中国重型 37 20 12 6/21簿记建档 交通银行 AA+ 6/24 6/25 汽车集团 中国银行 ======================================================================================== 上海临港经济 25 18 12 6/17簿记建档 光大银行 AA 6/18 6/19 发展集团 工商银行 ======================================================================================== 中信建投证券 49 17 3 6/17招标 北京银行 AAA 6/18 6/19 (核定最高发行余额) 建设银行 ======================================================================================== 长江电力 110 40 12 6/17簿记建档 建设银行 AAA 6/18 6/19 农业银行 ======================================================================================== 光大证券 85 15 3 6/18招标 工行/农行等 AAA 6/19 6/20 (核定最高发行余额) ======================================================================================== 杭州萧山区 20 10 12 6/18簿记建档 光大银行 AA+ 6/19 6/20 国资经营总公司 ======================================================================================== 内蒙古岱海 7.5 4 12 6/18簿记建档 浦发银行 AA 6/19 6/20 发电 ======================================================================================== 龙岩工贸 8 2 12 6/19簿记建档 国开行 AA 6/20 6/21 发展集团 ======================================================================================== 北京银建投资 7 3.5 12 6/19簿记建档 北京银行 AA- 6/20 6/21 广发银行 ======================================================================================== 人福医药 8 8 12 6/19簿记建档 交通银行 AA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 推迟发行 中信证券 AA+ 投资控股 国开行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *陕西建工集团 6 3 3 6/21簿记建档 中信银行 AA 6/25 6/26 ========================================================================================= *甘肃省公路航 40 5 3 6/21簿记建档 国开行 AA+ 6/25 6/26 空旅游投资集团 15 5 交通银行 (两品种间可双向回拨) ========================================================================================= 上海广播电影 20 10 5 6/17簿记建档 中信银行 AA+ 6/19 6/20 电视发展公司 ======================================================================================== 绍兴黄酒 6 3 3 6/17簿记建档 工商银行 AA 6/18 6/19 集团 ======================================================================================== 天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 民生银行 ======================================================================================== 天津港 10 5 5 6/18簿记建档 招商银行 AAA 6/20 6/21 进出口行 ======================================================================================== 泉州市国资 13 8 5 6/18簿记建档 国开行 AA 6/19 6/20 投资经营公司 ======================================================================================== 温州市工业 7.5 7.5 3 6/18簿记建档 中信银行 AA 6/20 6/21 投资集团 ======================================================================================== 中国铁建 100 100 7 6/19簿记建档 农业银行 AAA 6/20 6/21 建设银行 ======================================================================================== 宁沪高速 5 5 5 6/19簿记建档 中信银行 AAA 6/21 6/24 ======================================================================================== 泸州老窖集团 10 10 3 6/20簿记建档 工商银行 AA+ 6/21 6/24 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 江苏南通 1.6 1.6 3 6/20簿记建档 南京银行 AAA 6/21 6/24 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4