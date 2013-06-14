中国债市：IRS冲高回落整体延续升势，部分机构止损需求涌出

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透北京6月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五明显上行，交易员指出，部分外资银行今日止损需求涌出大幅推高IRS，其中短端尤甚上行幅度一度约20个基点(bp)，虽然曲线此后有所回落，但仍延续升势。
交易人士并提到，下午带动IRS回落的原因之一是午后资金供给较早盘出现转暖迹象。不过他们并表示，年中时点前的资金情况难言乐观，当前IRS一年和五年的倒挂或不将仅是昙花一现。
针对今日市况上海一银行交易员称，“上午到还好，上来的幅度还是在预期内的，早盘一年repo从大概3.67%慢慢往上挪，五年在3.64%成交蛮多笔。但午后(一年和五年都)突然跳高，一年最高到过3.85%，不过后来又回调了些。”
另一位银行交易员表示，资金面持续很紧张，回购利率维持在一个比较高的位置，原来机构在IRS市场上建立的一些头寸就有点受不了了，今天应该是一个止损行情。他预期，本月内一年和五年倒挂的情况料难改变。
“这个月可能都会这样吧，这个是受资金面影响的，还有主要是对心理的一个冲击。”他说。
中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。 此外，中国四大国有银行即将在6月底起陆续出现分红购汇需求，亦可能令流动性再承压。
中国监管层严厉打击虚假贸易的行动终于见到成效。路透根据中国央行周五公布数据测算，5月新增外汇占款大幅降至668.62亿元人民币。这远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.1938/4.2938 3.6550/3.7388 3.5988/3.6763 3.5813/3.6563 3.5840/3.7800
上日 4.0575/4.1675 3.5875/3.6575 3.5450/3.6275 3.5325/3.6263 3.5500/3.7440
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变化 +0.1363/+0.1263 +0.0675/+0.0813 +0.0538/+0.0488 +0.0488/+0.0300 +0.0340/+0.0360
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 康熙泽；审校 屈桂娟)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4