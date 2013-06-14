中国债市：IRS冲高回落整体延续升势，部分机构止损需求涌出

路透北京6月14日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五明显上行，交易员指出，部分外资银行今日止损需求涌出大幅推高IRS，其中短端尤甚上行幅度一度约20个基点(bp)，虽然曲线此后有所回落，但仍延续升势。

交易人士并提到，下午带动IRS回落的原因之一是午后资金供给较早盘出现转暖迹象。不过他们并表示，年中时点前的资金情况难言乐观，当前IRS一年和五年的倒挂或不将仅是昙花一现。

针对今日市况上海一银行交易员称，“上午到还好，上来的幅度还是在预期内的，早盘一年repo从大概3.67%慢慢往上挪，五年在3.64%成交蛮多笔。但午后(一年和五年都)突然跳高，一年最高到过3.85%，不过后来又回调了些。”

另一位银行交易员表示，资金面持续很紧张，回购利率维持在一个比较高的位置，原来机构在IRS市场上建立的一些头寸就有点受不了了，今天应该是一个止损行情。他预期，本月内一年和五年倒挂的情况料难改变。

“这个月可能都会这样吧，这个是受资金面影响的，还有主要是对心理的一个冲击。”他说。

中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。 此外，中国四大国有银行即将在6月底起陆续出现分红购汇需求，亦可能令流动性再承压。

中国监管层严厉打击虚假贸易的行动终于见到成效。路透根据中国央行周五公布数据测算，5月新增外汇占款大幅降至668.62亿元人民币。这远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.1938/4.2938 3.6550/3.7388 3.5988/3.6763 3.5813/3.6563 3.5840/3.7800

上日 4.0575/4.1675 3.5875/3.6575 3.5450/3.6275 3.5325/3.6263 3.5500/3.7440

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变化 +0.1363/+0.1263 +0.0675/+0.0813 +0.0538/+0.0488 +0.0488/+0.0300 +0.0340/+0.0360

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。