台湾债市：五年公债殖利率微收跌，多方追价迟疑观望下周FED会议

* 五年期公债殖利率收盘微跌
* 市场观望下周美联储会议结果
路透台北6月14日 - 台湾五年券102/2 殖利率周五收盘微跌。美债修正美联储将很快缩减宽松举措的预期，加以台股反弹无力，令债市殖利率趋跌。只不过，先前台债殖利率弹幅有限，令今日下跌脚步稍有迟疑，这也反映市场对下周美联储动作保守观望。
交易员表示，美国经济数据好转，不利持券，近期亚洲各国公债殖利率也有明显弹幅。台湾方面，虽然经济表现并不佳，流动性又充斥，但今年总经趋势毕竟仍然向上，多单持券的心理压力仍大。
〞当然台湾的经济环境，老实说，(殖利率)并没有大弹二、三十点的条件，〞一外商银行债市交易员表示。
对照目前的殖利率曲线，多数交易员认为，今年台债殖利率曲线持续趋陡，这表示五年券仍受多方青睐，今年3月间触及的高位1.08%突破不易，但10年、甚至20年期公债的压力就比较大，10年券不排除向上测试今年高点1.4%。
市场预估，下周虽有美联储的会议横亘在前，但五年期公债殖利率区间预料可望在0.97-1.0%的区间内窄幅波动，10年券102/6增额发行公债估在1.34-1.37%。
美联储货币政策制定者将在下周二至周三（18-19日）举行货币政策会议。
美国公债价格周四上扬，此前美国财政部进行了本周三次标债中的最后一次标售，投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或很快缩减货币宽松举措的看法开始减弱。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 102/2 -0.36 0.9834 0.9750-0.9860 63.5
10 102/6R -0.05 1.3595 1.3502-1.3600 32.0
交易员表示，今日五年期公债102/2殖利率下跌过程中，逢低即见持券抛出，令多方没有勇气再追价，加以下周美联储的会议就在眼前，这也使得今日台债的成交量跌落低档。
今日五年期公债102/2期成交仅63.5亿，较上日大减55%；10年期公债102/6增额发行公债今日成交32亿台币，也只有上日的45%而已。
有交易员表示，市场中有一具分量的大型银行先前在102/6增额发行公债发行前交易中，刻意在1.36%的水位〞亮名〞进场买券，这事件在市场传开之后，各方对1.36%这个水位就相当注意，估计短期内该期公债发行前交易殖利率不致大幅突破上日创下的高位--1.37%。
102/6R发行前交易区间在1.325-1.37%。此期公债将于6月25日标售，28日发行，发行金额350亿台币。
下周重要经济数据及事件有：周一八国集体(G8)峰会，周二美国消费者物价指数(CPI)及房屋开工年率。周三美公开市场委员会宣布利率决议；周四美国PMI指数和中国PMI初值，以及台湾公布5月外销订单；周五财政部公布发债计划。
年期 期别 收盘价
30 102/5 没有成交
20 102/3 没有成交
15 102/1 没有成交
10 102/6 1.3430
5 102/2 0.9834
2 102/4 没有成交
(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)