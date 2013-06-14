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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 15:32 BJT

更新版-日本股市：日经指数反弹升高，但仍录得四周连跌走势

上述交易员称，买单规模是卖单的三倍，纯作多投资者和对冲基金大致平衡，不过纯作多的市场人士略为积极一些。

“在开盘大涨后，日经指数目前正设法找寻定位，”他是指日经指数6月期指和期权合约结算，所谓“交割特别报价”(SQ)。

日经指数 收高241.14点，报12,686.52点，盘中最高来到12,900.65点，不过仍在云区之下，为偏空迹象。本周日经指数下跌1.5%，为连续第四周下滑，创10月以来最长连跌走势。

大阪证券交易所盘后称，6月日经期指和期权交割特别报价值为12,668.04点。

Galleyla Investment创办人暨总裁Tsukasa Shimoda表示，他对日股短线看法保守，但近来的卖压为中期提供了切入良机。

东证股价指数 上涨1.2%至1,056.45点，交投活络，成交量触及一周高点37.7亿股。(完)

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