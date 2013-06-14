版本:
中国
债券 | 2013年 6月 14日 星期五 15:39 BJT

路透基点：山水文园在市场筹办20亿元人民币地产贷款--RLPC

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，地产开发商山水文园正在市场筹办一笔20亿元人民币(3.26亿美元)三年期定期贷款，用于一个住宅地产项目。

中国工商银行北京分行担任牵头行。

这笔贷款将由一家特殊目的公司(SPV)借入，一名消息人士表示，贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，一年宽限期之后，每半年还款一次。

贷款案预计月底前结案。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐