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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 15:42 BJT

全球金市：金价持平，因投资者静候美联储刺激举措走向明朗化

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1385.40 -0.04 -0.00 -17.27

现货银 21.71 -0.09 -0.41 -28.30

现货铂金 1451.75 1.25 +0.09 -5.42

现货钯金 731.22 1.72 +0.24 5.67

COMEX期金 1385.00 7.20 +0.52 -17.35 12158

COMEX期银 --

汇率

欧元/美元 1.3338

美元/日圆 94.77

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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