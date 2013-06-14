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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 16:12 BJT

路透基点：大盟开发委任台湾土地银行安排50.8亿台币贷款--RLPC

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，大盟开发股份有限公司已委任台湾土地银行安排一笔50.8亿台币(1.7亿美元)融资案，用于新北市新板特区的购物中心及国际观光旅馆BOT(民间兴建营运后转移)。

是次贷款料将在6月底展开筹组，年限可能超过10年。

这项BOT案采50年地上权设定，大盟开发获得在转移给政府之前的营运权。(完) (编译 王翔琼; 审校 蔡美珍)

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