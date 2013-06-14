中国票据市场：转贴利率继续大涨，受资金面困境及半年末控规模双重挤压

路透上海6月14日 - 中国票据市场转贴利率本周继续大幅上行。资金面困境仍无改善迹象，而半年末临近，银行又面临控票据规模以调整指标的压力，出票机构远多于收票机构，供需失衡日趋严重推动市场利率一路走高。

市场人士指出，本轮资金紧张持续时间之长为年内首现，而央行对此表现出的容忍度，亦进一步加剧市场的谨慎情绪。随着半年末时点越来越近，银行出票筹钱的压力或将继续加大，转贴利率也有进一步上涨空间。

“现在主要是因为资金价格很高，(票据)市场上的价格涨的也是蛮厉害的，转贴(年息)也到6%左右了，本身6月就是规模比较紧的一个月份，现在大家提前做(控规模的)动作了，”上海一银行交易员称。

他指出，面对当前的流动性困局，银行一方面卖票，另一方面也尝试通过票据回购来筹集资金，“也有同业给我们打电话，说想做点回购，主要目的还是想拿点钱，转贴更多还是想卖一些短期的，因为就跨6月底。”

不过他并谈到，尽管出票的很多，真正有规模的银行不多，收票需求寥寥。

银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 5.2465/4.9225 5.3090/5.0790 5.8196/5.2458

上周五 4.2173/4.0658 4.3171/4.1764 4.6052/4.4180

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变动 +102.92bp/+85.57bp +99.19bp/+90.26bp +121.44bp/+82.78bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6764%，较上周亦大涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。