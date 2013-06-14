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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 15:57 BJT

路透基点：华润水泥人民币境外贷款部分在二级市场求售--RLPC

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司华润水泥控股2016年5月到期的10亿元人民币贷款，有一批高达2亿元人民币(3,300万美元)的部分，目前在二级市场求售。

据消息人士指出，买下2亿元人民币贷款的买家将获得一笔10个基点的费用，但低于2亿元人民币者，则不会获得费用。

华润这项人民币境外贷款设有3.92%的固定利率。

华润水泥控股5月签订了两笔双边贷款。根据公司声明，5月20日与一家银行签订了一笔三年期10亿元人民币(1.63亿美元)贷款，5月30日与另一家银行签订一笔三年期5亿元人民币贷款协议。

两笔贷款协议均要求华润集团在贷款期间持有华润水泥至少51%的股权。根据华润水泥的声明，华润集团5月30日时持有华润水泥73.34%的股权。

2011年6月，华润水泥与汇丰、瑞穗实业银行和三井住友银行签订了一笔三年期15亿港元(1.93亿美元)俱乐部贷款。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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