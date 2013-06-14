台湾央行：共发行3,551.5亿台币存单，存单余额减7.5亿

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透台北6月14日 - 台湾央行周五公布，今日共发行3,551.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,559亿，存单发行余额减7.5亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,458
91天期 0.93 75.5
182天期 1.05 18
央行上日共发行3,377.3亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,624.85亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负16亿台币；累计超额准备为负681亿台币，加计前期1%的超额准备为458亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。