《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月14日

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透北京6月14日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:00时,1美元=6.1318人民币CN Y=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 4 0.398 1.64 市北高新 8.49 0.605 2.29 大众交通 6.24 0.665 1.53 永生投资 15.31 1.127 2.22 老凤祥 18.66 2.065 1.47 S中纺机 18.45 0.725 4.15 鼎立股份 11.71 0.66 2.89 氯碱化工 7.23 0.495 2.38 双钱股份 9.68 0.75 2.10 海立股份 6.42 0.595 1.76 浦东金桥 8.19 0.955 1.40 外高桥 14.26 1.147 2.03 ST联华 9.03 0.595 2.48 锦江投资 6.87 0.804 1.39 中路股份 15.36 0.794 3.15 金山开发 7.68 0.509 2.46 海欣股份 8.4 0.562 2.44 耀皮玻璃 5.55 0.493 1.84 大江股份 3.94 0.307 2.09 上柴股份 11.7 0.77 2.48 丹化科技 9.29 0.729 2.08 上海三毛 6.49 0.778 1.36 友谊股份 7.77 1.15 1.10 上工申贝 6.25 0.457 2.23 上海机电 8.88 1.03 1.41 宝信软件 15.68 1.382 1.85 上海物贸 4.5 0.471 1.56 自仪股份 6.17 0.575 1.75 上海普天 8.51 0.579 2.40 陆家嘴 11.17 1.356 1.34 华新水泥 12.28 1.593 1.26 锦江股份 13.1 1.473 1.45 鄂尔多斯 7.54 0.944 1.30 华电能源 2.54 0.323 1.28 SST天海 4.7 0.297 2.58 大名城 5.56 0.428 2.12 东方通信 5.08 0.476 1.74 黄山旅游 11.72 1.273 1.50 开开实业 9.19 0.738 2.03 海南航空 2.17 0.469 0.75 ST轻骑 4.86 0.293 2.71 振华重工 3.16 0.374 1.38 锦州港 4.7 0.39 1.97 九龙山 2.62 0.31 1.38 凌云股份 6.61 0.55 1.96 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4