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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 16:22 BJT

香港股市：小涨0.4%，但本周依旧连续第五次周线收低

沪深300指数 收高0.7%，沪综指 上涨0.6%。这两项指数本周分别下跌2.7%和2.2%。

香港地产开发商个股的百分比涨幅在港股指标股指成分股中居前。新世界发展 上涨2.4%，自周四的九个月收盘低点反弹。领汇房产基金 跳升3.2%。

中国铝业 重挫7.5%至2008年10月以来最低收位，因周五市场收盘后，该股在恒生国企指数成分股的地位将由中国人民保险集团 取代。中国人民保险集团今日收高2.5%。(完)

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