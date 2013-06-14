香港股市：小涨0.4%，但本周依旧连续第五次周线收低

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
沪深300指数 收高0.7%，沪综指 上涨0.6%。这两项指数本周分别下跌2.7%和2.2%。
香港地产开发商个股的百分比涨幅在港股指标股指成分股中居前。新世界发展 上涨2.4%，自周四的九个月收盘低点反弹。领汇房产基金 跳升3.2%。
中国铝业 重挫7.5%至2008年10月以来最低收位，因周五市场收盘后，该股在恒生国企指数成分股的地位将由中国人民保险集团 取代。中国人民保险集团今日收高2.5%。(完)
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但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。