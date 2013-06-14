香港股市：小涨0.4%，但本周依旧连续第五次周线收低

香港地产开发商个股的百分比涨幅在港股指标股指成分股中居前。新世界发展 上涨2.4%，自周四的九个月收盘低点反弹。领汇房产基金 跳升3.2%。

中国铝业 重挫7.5%至2008年10月以来最低收位，因周五市场收盘后，该股在恒生国企指数成分股的地位将由中国人民保险集团 取代。中国人民保险集团今日收高2.5%。(完)