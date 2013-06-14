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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 16:33 BJT

台湾个股：聚焦大陆版图，国泰金及富邦金股东会通过增资400亿台币

路透台北6月14日 - 台湾金融股重量级股东会周五登场，其中台湾资产排名第一及第二的上市金控--国泰金控 、富邦金控 股东会皆通过400亿台币增资案；国泰金并首度引进两位两岸财经专才加入董事会，市场关注是否为两岸金融机构相互参股铺路。

因应两岸业务版图及并购大计，国泰金控股东会通过不超过400亿台币的长期资金募集案，将授权董事会于适当时机办理现金增资发行普通股或发行海外存托凭证(GDR)，而富邦金股东会也通过400亿台币的长期资金募集规划案。

国泰金控发言人李伟正指出，此次引进两位两岸金融前辈郭炎及仲跻伟担任外部董事，前者长期在两岸金融圈服务，后者则曾任中国招商银行 消金业务主管，希望藉由两位经历对扩展大陆业务有所助益。

富邦金控则早在2011年改选董事时即引进前大陆平安保险集团非执行董事张子欣进驻董事会担任独立董事。

李伟正并表示，今天通过的400亿台币增资案主要因应今年下半年至明年上半年业务扩展所需的资金需求。

此前国泰金控董事会决议通过办理现金增资发行普通股，发行股数以4亿股为上限，预计于今年第三季完成增资，主要挹注国泰金控旗下国泰世华银行，扩展海内外业务，包括海外分行扩点等。

富邦金控及台北富邦银行在并购大陆华一银行后，为符合台湾对本国银行投资大陆限额的规定，富邦金将以GDR发行新股方式增资200-250亿台币，筹资时间则尚未确定。

富邦金控去年底宣布，董事会已通过取得大陆华一银行80%股权，投资金额共64.5亿元人民币(约合306亿台币)，将成为首宗台湾银行业控股大陆银行的并购案。 该并购案今年3月取得金管会核准、4月取得经济部投审会核准，目前正等待大陆银监会审批中。

国泰金、富邦金周五分别收跌0.25%及收涨0.51%，报39.55台币、39.65台币；台股加权指数 则收跌0.18%，报7,937.74点。(完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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