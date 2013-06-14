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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 16:27 BJT

中国金融：5月新增外汇占款骤降至669亿元，财政存款增4,633亿--央行

路透北京6月14日 - 中国监管层严厉打击虚假贸易的行动终于见到成效。路透根据中国央行周五公布数据测算，5月新增外汇占款大幅降至668.62亿元人民币。这远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为274,299.51亿元；财政性存款余额为35,172.46亿元，当月财政存款新增4,632.5亿元。

上述两项数据表明，5月份市场因此抽走的流动性为3,963.88亿元。

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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