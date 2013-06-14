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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:32 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减92.95亿台币

路透台北6月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减92.95亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)4,624.85亿台币。上周存单发行量净减214.35亿台币。

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/10 3,079.15 2,990.20 -88.95

6/11 713.00 711.00 -2.00

6/13 3,371.80 3,377.30 +5.50

6/14 3,559.00 3,551.50 -7.50

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总计 10,722.95 10,630.00 -92.95

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/10 102.00 26.00

6/11 43.00 26.00

6/13 98.00 33.00

6/14 75.50 18.00

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总计 318.50 103.00 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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