香港数据：5月底外汇基金境外资产降至25,322亿港元--金管局

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透香港6月14日 - 香港金管局周五公布，截至5月底止，外汇基金境外资产为25,322亿港元，较上月底减少35亿港元。
金管局称，货币基础为12,324亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,646亿港元。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
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参看相关细节，可点选:(here) (记者 赵红梅；审校 张喜良)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
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