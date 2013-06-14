更新版 1-中国汇市：人民币小幅收涨，结汇回归但市场短期维持震荡

* 人民币中间价连三日创新高，逼近6.16 * 中间价与即期价差进一步缩窄 * 购汇不多，结汇重新占据市场主力 (新增收盘价和交易员评论) 路透北京6月14日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收涨，人民币中间价延续近 日碎步创新高走势，逼近6.16关口。结汇力量回归并重新占据市场主力。市场波幅较大，交 投活络。 交易员认为，即期汇价现在维持震荡，虽然结汇力量回归重新占据市场主力地位，但是 受经济面疲软及监管效应影响，短期内人民币升值空间料有限，但始于今年4月的人民币这 一轮升值是否结束还尚待观察。 上海一股份行交易员称，收盘价若破了6.14以后，差不多可以判断人民币这一波升势的 结束,现在市场是维持震荡格局。 另一上海外资行交易员认为，近期人民币即期走势不强并不代表人民币这一轮升值的结 束，特别是考虑到中间价还在屡创新高。 他并说，相对近期其它亚洲货币普遍的跌势看，人民币即期价其实走得并不是特别弱、 跌幅还不算大；他并称，外盘对境内人民币价格的牵引力量很大，昨天到了6.1450左右，今 天稍微上来一点。 上海一国有大行交易员称：“隔夜美元略微跌一点，央行中间价今天的开法对市场心理 影响较小；早盘市场比较平静。和昨天一样，今天也是午盘出现一波明显结汇，结汇重新占 据市场主导。今天掉期也回落一些，昨天是因资金紧张市场有点过度反应。” 他解释称午盘涌现的美元卖盘应该是企业结汇。现在企业财会人员，对市场汇率波动 的判断会看得会更短，在财务风险管理上做的更精准，个别机构的特别大的Flow就会影响市 场价格。 华南一股份行交易员则认为，相对端午假期前的大量的购汇规模，最近这两天的购汇 规模相对有所减少，衬托出结汇力量的增大。 东京汇市，美元周五在亚洲交易时段维持守势，此前美元指数跌至四个月新低，因为 全球股市反弹令投资者青睐欧元与商品货币。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸 市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1308 6.1344 0.06% 中间价 6.1607 6.1612 0.01% 成交额 160亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.50% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 81 6.1300 6.1381 2013年来即期升贬值幅度 1.62% 1年期美元/人民币掉期升水< 1,280 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日 :55 1年期NDF 6.2680/10 6.2760 CNH即期 6.1315/45 6.1378 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将 人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。 (完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航; 审校 黄凯/屈桂娟)