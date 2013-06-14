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货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 16:48 BJT

意大利财政：截至3月底外资持有意大利公债规模增至6,925亿欧元

路透米兰6月14日 - 意大利央行周五公布数据显示，截至3月底外资持有的意大利政府公债规模增加至6,925亿欧元(9,209.9亿美元)，为去年2月以来最高。

外资截至2月底持有的意大利公债规模为6,766亿欧元。

截至3月，外资持有的意大利公债规模相当于整体1.7兆(万亿)欧元意国公债的40.7%。

截至2011年6月，外资持有8,135亿欧元意大利债券，但自此之后因为忧虑意国总计约2兆欧元的庞大公共债务负担，因而持续削减持有量。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 高琦)

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