意大利财政：截至3月底外资持有意大利公债规模增至6,925亿欧元

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透米兰6月14日 - 意大利央行周五公布数据显示，截至3月底外资持有的意大利政府公债规模增加至6,925亿欧元(9,209.9亿美元)，为去年2月以来最高。
外资截至2月底持有的意大利公债规模为6,766亿欧元。
截至3月，外资持有的意大利公债规模相当于整体1.7兆(万亿)欧元意国公债的40.7%。
截至2011年6月，外资持有8,135亿欧元意大利债券，但自此之后因为忧虑意国总计约2兆欧元的庞大公共债务负担，因而持续削减持有量。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 高琦)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
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