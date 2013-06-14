中国资管：光大控股称旗下资产管理公司获批QFII资格

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透香港6月14日 - 中国金融控股企业--中国光大控股 周五宣布，旗下中国光大资产管理有限公司通过中国证监会审批，获得合格境外机构投资者（QFII）资格。
光大控股表示，在获得QFII资格后，将有助于增加资产管理规模，发展海外机构客户，把握中国市场资本双向流动的投资机会，更好地发展跨境资产管理平台业务。
公司表示，光大资产管理去年与上海国际信托有限公司合作推出第一个合格境内机构投资者(QDII)集合信托产品后，今年获批QFII资格，使光大控股在跨境资产管理领域取得另一突破，并将进一步完善跨境资产管理的业务渠道。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4