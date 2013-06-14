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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:03 BJT

中国资管：光大控股称旗下资产管理公司获批QFII资格

路透香港6月14日 - 中国金融控股企业--中国光大控股 周五宣布，旗下中国光大资产管理有限公司通过中国证监会审批，获得合格境外机构投资者（QFII）资格。

光大控股表示，在获得QFII资格后，将有助于增加资产管理规模，发展海外机构客户，把握中国市场资本双向流动的投资机会，更好地发展跨境资产管理平台业务。

公司表示，光大资产管理去年与上海国际信托有限公司合作推出第一个合格境内机构投资者(QDII)集合信托产品后，今年获批QFII资格，使光大控股在跨境资产管理领域取得另一突破，并将进一步完善跨境资产管理的业务渠道。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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