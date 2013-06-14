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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:26 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，票券业买超1亿台币

路透台北6月14日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 
    
       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        5.00        5.50       -0.50
     票券业        1.00        0.00       +1.00
     证券业        7.50        8.00       -0.50

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