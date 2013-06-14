更新版 1-中国金融：严打虚假贸易致5月新增外汇占款骤降，呼唤逆回购缓资金旱情

* 5月新增外汇占款不到700亿，受严打虚假贸易影响

* 财政存款新增近5,000亿元

* 资金面高度紧张事出有因

* 呼唤逆回购缓解资金旱情 (新增分析师评论)

路透北京6月14日 - 中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。市场人士因此呼吁央行施以援手，进行逆回购缓解资金“旱情”。

“怪不得资金这么紧呢，不就相当于提高了一次存准嘛，”光大银行首席宏观分析师盛洪清称，“外汇占款降得比较大，监管层出手把热钱通过贸易流入的渠道就像榨油一样给榨出来了。”

中国央行网站周五公布的金融机构人民币信贷收支表显示，5月末金融机构外汇占款余额为274,299.51亿元人民币，财政性存款余额为35,172.46亿元；路透据此测算，当月新增外汇占款668.62亿元，新增财政存款4,632.5亿元。

上述数据表明，5月份市场因此抽走的流动性为3,963.88亿元；尤其5月外汇占款新增额度不到700亿元，远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。

外管局一位官员也称，5月份新增外汇占款数据应该比较正常，仍保持净增长态势，外汇占款增幅较4月大幅减少一定程度上与近期严查虚假出口有关，但数据间的关联度有多大就很难确定。

“应该说目前中国的外汇进出都属于正常状态，搞不懂为什么市场总是有各种各样的解读，多了担心少了也担心，虽然近期外界热议的美国退出量化宽松政策可能导致资金从发展中国家流出，但从目前看这种担忧为时过早，”该人士称。

投资银行野村指出，从外汇占款和央行公开市场操作两方面衡量，5月流动性供应相当于从上月的3,920亿元骤然降到1,970亿元，而人民币汇价已经离开1%波动区间的上方，近日逐渐向中间价靠拢，亦暗示6月资金流入可能进一步放缓，“预计6月流动性将持续紧张。”

**资金面紧张“事出有因”，呼唤逆回购**

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。截至今日，紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给大多时间均颇为紧张，质押式回购利率 普涨态势不改，隔夜利率仍处在7%以上的高位。

盛洪清解释道，财政存款增幅在4,600多亿，可能和延迟缴税集中在5月有关；扣减掉外汇占款因素，等于从市场抽走接近4,000亿元，相当于提高一次准备金率0.5个百分点。此外，还有增缴的法定存款准备金大概也有4,000亿元左右，要到下周一(17日)才能退回。

“虽然最近两周央行公开市场净投放2,500亿元，但整体来看资金面还是被抽走了5,500亿元（8,000亿元-2,500亿元），相当于提高了1.2次法定存款准备金，”他说，“资金这么紧，还是有原因的。”

他认为，尽管后续还有7,000-8,000多亿元的央票到期，但毕竟那是后续还没到，“建议央行还是应该采用正逆回购交错操作的办法，来平抑外汇、财政存款和增缴准备金这三大因素（给资金面造成）的额外冲击。”

银行每月5/15/25日三次的准备金调整中，实行多退少补。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行应缴存的准备金大幅增加，随后则多因存款流失或减少，已缴存的准备金会相应有所退回。

受资金面紧张影响，今日中国财政部和进出口银行招标发行的五期新债，中标利率均高于二级市场水平，九个月期贴现国债更是未能招满；而上周四中国农业发展银行招标的六个月期贴现金融债也未能招满，为近一年来利率债首见。

海通证券研究所首席宏观债券研究员姜超也指出，外汇占款670亿元基本符合预期，但流动性偏紧的真正原因是财政存款5月增加了接近5,000亿元，所以超储率可能比大家预测的都要低，估计5月降了0.5个百分点，在1.4%左右。

“确实没钱了，都跑到央行账户上了，”他说，“目前除非央行启动逆回购，否则资金偏紧的状况难以真正缓解。”

以下为今年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：

2013年5月 4月 3月 2月 1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 财政性存款(亿元) 4,632.5 5,224.23 -2,670.27 243.11 3,298.6 -11,927 -1,149 4,805 -3,698 406 4,274 -2,360 外汇占款(亿元) 668.62 2,943.54 2,363.02 2,954.26 6,836.59 1,346 -736 216 1,306 -174 -38.2 491

外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动性，减少则相反。

财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)

参看详情,可点选中国人民银行网站(www.pbc.gov.cn/） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)