中国债市：现券收益率短端维持上冲态势，下周仍将视资金脸色而动

路透上海6月14日 - 中国银行间债市周五现券收益率继续上探。交易员表示，回购利率仍居于高位，早间招标的多期利率债收益率均高于预期，拉动二级市场收益率上探，不过尾盘时分，资金略显好转迹象，令现券收益率稍有回稳。

他们并指出，下周央行在公开市场的操作依然备受瞩目，期间虽有每月例行的法定存款准备金清算，但最新外汇占款数据显示，热钱流入速度明显回落，未来资金面动向依然充满变数，现券走势仍将视资金面“脸色”而动。

“外汇外占款才668.6(亿元人民币)，难怪(资金面)这么紧张。”北京一大型商业银行交易员称。

他并指出，临近尾盘资金显缓和迹象，但可能只是暂时现象，“可能也是担心上午出钱了，日间有波动 只有在收盘的时候，看清一天的形势了，差不多了再出钱。”他称。

上海一商业银行交易员则提到，虽然尾盘现券形势受资金影响，收益率略有回落，但因全天资金成本高企，早间一级招标的新债利率也全都高于预期，二级现券收益率较上日依然有不小升幅，短端收益率上行幅度仍较长端明显。

中国财政部和进出口银行周五招标发行的五期新债，中标利率均高于二级市场水平，九个月期贴现国债更是未能招满。市场人士表示，资金面持续捉襟见肘，新债供给又比较集中，“热水煮青蛙”，致发行利率走高。

中国监管层严厉打击虚假贸易的行动终于见到成效。路透根据中国央行周五公布数据测算，5月新增外汇占款大幅降至668.62亿元人民币。这远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。

银行每月5/15/25日三次的准备金调整中，实行多退少补。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行应缴存的准备金大幅增加，随后则多因存款流失或减少，已缴存的准备金会相应有所退回。

剩余期限约2.6328年的固息国债130004券最新双边报价 为3.2000%/3.1700%，上日尾盘为3.1300%/3.1050%。

而剩余期限在0.09年的央行票据1001060加权均价对应收益率 为4.5132%，盘中成交价收益率最高达5.0998%，上日加权均价对应收益率为3.5723%；

广发银行交易员吴思捷指出，1个月的回购利率已达7.28%，考虑机会成本，剩余期限在一个月左右的央行票据1001060收益率为5%并不算高。

中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 7.0254 6.9016

上日 6.9424 6.3884

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.0727/3.0036 国债参考率报价 2.9400/2.8850 金融债参考率报价 3.4375/3.3863 (完)

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