中国债市：现券收益率短端维持上冲态势，下周仍将视资金脸色而动

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透上海6月14日 - 中国银行间债市周五现券收益率继续上探。交易员表示，回购利率仍居于高位，早间招标的多期利率债收益率均高于预期，拉动二级市场收益率上探，不过尾盘时分，资金略显好转迹象，令现券收益率稍有回稳。
他们并指出，下周央行在公开市场的操作依然备受瞩目，期间虽有每月例行的法定存款准备金清算，但最新外汇占款数据显示，热钱流入速度明显回落，未来资金面动向依然充满变数，现券走势仍将视资金面“脸色”而动。
“外汇外占款才668.6(亿元人民币)，难怪(资金面)这么紧张。”北京一大型商业银行交易员称。
他并指出，临近尾盘资金显缓和迹象，但可能只是暂时现象，“可能也是担心上午出钱了，日间有波动 只有在收盘的时候，看清一天的形势了，差不多了再出钱。”他称。
上海一商业银行交易员则提到，虽然尾盘现券形势受资金影响，收益率略有回落，但因全天资金成本高企，早间一级招标的新债利率也全都高于预期，二级现券收益率较上日依然有不小升幅，短端收益率上行幅度仍较长端明显。
中国财政部和进出口银行周五招标发行的五期新债，中标利率均高于二级市场水平，九个月期贴现国债更是未能招满。市场人士表示，资金面持续捉襟见肘，新债供给又比较集中，“热水煮青蛙”，致发行利率走高。
中国监管层严厉打击虚假贸易的行动终于见到成效。路透根据中国央行周五公布数据测算，5月新增外汇占款大幅降至668.62亿元人民币。这远低于此前三个月2,000多亿元的月均规模，而且只有1月时新增6,836.59亿元的大约十分之一。
银行每月5/15/25日三次的准备金调整中，实行多退少补。一般来说，季末等时点存款余额的突击增加，会导致银行应缴存的准备金大幅增加，随后则多因存款流失或减少，已缴存的准备金会相应有所退回。
剩余期限约2.6328年的固息国债130004券最新双边报价 为3.2000%/3.1700%，上日尾盘为3.1300%/3.1050%。
而剩余期限在0.09年的央行票据1001060加权均价对应收益率 为4.5132%，盘中成交价收益率最高达5.0998%，上日加权均价对应收益率为3.5723%；
广发银行交易员吴思捷指出，1个月的回购利率已达7.28%，考虑机会成本，剩余期限在一个月左右的央行票据1001060收益率为5%并不算高。
中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给仍显紧张。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 7.0254 6.9016
上日 6.9424 6.3884
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 3.0727/3.0036 国债参考率报价 2.9400/2.8850 金融债参考率报价 3.4375/3.3863 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4