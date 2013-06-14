更新版 1-中国货币市场：回购利率普涨态势不改，保季末头寸为先机构心态依旧谨慎

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路透上海6月14日 - 中国银行间市场周五质押式回购利率 普涨态势不改。紧绷的流动性持续不缓和，加之季末日渐临近，预期不明令机构均以保季末头寸为先，资金供给大多时间均颇为紧张，仅在临近尾盘时分，供给有所缓解，但此时多数机构头寸已基本拉平，对市况影响不大。

市场人士并指出，央行对于近期资金面紧绷的局面迟迟未表达出明确的扶助态度，这亦令机构无所适从，市场的谨慎心态难消，下周资金面或将会更趋紧张。

“(机构)可能也是担心上午出钱了，日间有波动，只有在收盘的时候，看清一天的形势了，差不多了再出钱。”北京一大型国有商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员则提到，场内亦有传言是财政存款投放带来流动性增加，但是否是受此影响及数量多少等，目前尚不能完全确定。

华东一银行交易员表示，“昨天头寸平了，今天平肯定是能平的，但感觉市场资金面没有什么起色啊。和前几天一样，反正就一点点凑呗，我现在就只问农联社之类的(小机构)，大行会稍微给一点，但都很抠。”

她表示，目前机构对月底的资金预期普遍不乐观，即使有钱在融出的规模上也会很谨慎，“现在每天(借钱)都跟打仗似的，月底肯定更不好。”

上海一银行交易员则谈到，尽管端午节后资金仍很紧张，但相比节前，至少大行这两天不出来借钱了，对缓解市场紧张情绪有些许帮助。

不过他也认为，面对资金困局，市场期盼中的央行施以援手迟迟未现明确消息，令短期流动性仍难现明显缓和。“现在预期还是蛮紧的，大家都有惜售的心理，关键是央行的态度，已经不是不明朗了，完全是不给态度了。”

自端午节前，中国银行间货币市场开始拉起流动性警报，回购利率飙升市场哀声一片。在此情况下，节后央行罕见暂停公开市场操作收手观望，本周虽因此录得920亿元人民币的净投放，但并未完全缓和资金面，困局未解。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,015.50亿元人民币，较上日的5,909.11亿元续增；其中隔夜品种成交4,137.20亿元，亦高于上日的3,668.87亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) --- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- --- 质押式回购

其中:隔夜 7.0254 6.9424 +8.30 4,137.20 七天 6.9016 6.3884 +51.32 1,104.38 14天 7.6826 7.2126 +47.00 399.51 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0300 12.9400 -891.00 -- 七天 5.5150 6.4000 -88.50 -- 14天 5.4000 6.3000 -90.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 6.9200 6.4300 +49.00 -- 七天 6.8100 5.9500 +86.00 -- 14天 7.7000 7.1100 +59.00 -- Shibor 其中:隔夜 6.9680 6.6910 +27.70 -- 七天 6.8110 6.0800 +73.10 -- 三个月 5.2900 5.2050 +8.50 -- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ----(完) (发稿 边竞/丁淑琴; 审校 张喜良)