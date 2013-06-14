英国数据：4月建筑业产出同比降幅创下近一年半来新低

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透伦敦6月14日 - 周五公布的未经季节调整数据显示，英国4月建筑业产出较上年同期跌幅创下近一年半来新低，令人期待建筑业可望对第二季的经济成长做出贡献。
英国国家统计局表示，4月建筑业产出较上年同期下滑1.1%，为2011年11月以来最小降幅。
4月建筑业产出较前月下滑6.5%，为1月以来首见环比下滑。不过民间房屋新建筑工作增加。
此外LSL Property Services and Acadametrics周五公布的数据显示，英格兰及威尔斯地区的房价指数升至史上最高水准，此为房地产市场升温的另一迹象。
该项经季节调整后的房价指数是根据每笔房地产交易价格所编制，其中也包括现金交易，而该数据是自1995年起开始编制。(完)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4