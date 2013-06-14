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市场报道 | 2013年 6月 14日 星期五 17:18 BJT

英国数据：4月建筑业产出同比降幅创下近一年半来新低

路透伦敦6月14日 - 周五公布的未经季节调整数据显示，英国4月建筑业产出较上年同期跌幅创下近一年半来新低，令人期待建筑业可望对第二季的经济成长做出贡献。

英国国家统计局表示，4月建筑业产出较上年同期下滑1.1%，为2011年11月以来最小降幅。

4月建筑业产出较前月下滑6.5%，为1月以来首见环比下滑。不过民间房屋新建筑工作增加。

此外LSL Property Services and Acadametrics周五公布的数据显示，英格兰及威尔斯地区的房价指数升至史上最高水准，此为房地产市场升温的另一迹象。

该项经季节调整后的房价指数是根据每笔房地产交易价格所编制，其中也包括现金交易，而该数据是自1995年起开始编制。(完)

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