中港股市：双双反弹，但未能打破周线连跌魔咒

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
恒生国企指数连续第12日下滑，步入2011年8月以来的极度技术卖超水准，本周挫跌5%，为逾一年来的最大单周跌幅。恒指国企指数本周收低2.8%。
两股指均为连续第五周下跌。
沪市周五成交量接近2013年低点，因中国短期融资成本攀升至2012年初以来的最高位。交易商表示，央行反对注入流动性的强硬立场，令市场逆转货币宽松的预期。
“周四低点是否是此波跌势的底部并不重要，因为事实上投资者目前应该趁此机会入手一些优质股票，”国泰君安国际证券首席投资策略师Larry Jiang表示。
港地产开发商个股的百分比涨幅在港股指标股指成分股中居前。新世界发展 上涨2.4%，自周四的九个月收盘低点反弹。领汇房产基金 跳升3.2%。
中国铝业 重挫7.5%至2008年10月以来最低收位，因周五市场收盘后，该股在恒生国企指数成分股的地位将由中国人民保险集团 取代。中国人民保险集团今日收高2.5%。
**沪综指收升终结八连跌**
中国股市沪综指收市小涨，终结之前连续八日跌势。分析师指出，在连续下跌后，大盘出现技术性反弹已在意料之中，不过因资金面紧张并未缓解，大盘股反弹动力不足，只有部分中小盘股表现活跃，股指反弹幅度有限，成交萎缩。预计短期内大盘可能重归弱势震荡。
“前期大盘连续下跌，跌幅都有10%了，出现反弹很正常。”长江证券分析师宋中庆指出。
不过他认为，短期内这种技术性反弹较难有持续性，大盘还会重归弱势震荡。在国内经济减速前行，制造业产能过剩现象明显的格局下，周期股业绩难以回升。大盘蓝筹股大多处于周期行业，而且股市资金面偏紧，因此蓝筹股近期仍难有作为，题材炒作可能还会继续。
中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。 (完)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4