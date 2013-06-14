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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:29 BJT

中港股市：双双反弹，但未能打破周线连跌魔咒

恒生国企指数连续第12日下滑，步入2011年8月以来的极度技术卖超水准，本周挫跌5%，为逾一年来的最大单周跌幅。恒指国企指数本周收低2.8%。

两股指均为连续第五周下跌。

沪市周五成交量接近2013年低点，因中国短期融资成本攀升至2012年初以来的最高位。交易商表示，央行反对注入流动性的强硬立场，令市场逆转货币宽松的预期。

“周四低点是否是此波跌势的底部并不重要，因为事实上投资者目前应该趁此机会入手一些优质股票，”国泰君安国际证券首席投资策略师Larry Jiang表示。

港地产开发商个股的百分比涨幅在港股指标股指成分股中居前。新世界发展 上涨2.4%，自周四的九个月收盘低点反弹。领汇房产基金 跳升3.2%。

中国铝业 重挫7.5%至2008年10月以来最低收位，因周五市场收盘后，该股在恒生国企指数成分股的地位将由中国人民保险集团 取代。中国人民保险集团今日收高2.5%。

**沪综指收升终结八连跌**

中国股市沪综指收市小涨，终结之前连续八日跌势。分析师指出，在连续下跌后，大盘出现技术性反弹已在意料之中，不过因资金面紧张并未缓解，大盘股反弹动力不足，只有部分中小盘股表现活跃，股指反弹幅度有限，成交萎缩。预计短期内大盘可能重归弱势震荡。

“前期大盘连续下跌，跌幅都有10%了，出现反弹很正常。”长江证券分析师宋中庆指出。

不过他认为，短期内这种技术性反弹较难有持续性，大盘还会重归弱势震荡。在国内经济减速前行，制造业产能过剩现象明显的格局下，周期股业绩难以回升。大盘蓝筹股大多处于周期行业，而且股市资金面偏紧，因此蓝筹股近期仍难有作为，题材炒作可能还会继续。

中国5月物价数据意外低于预期，投资和消费亦无亮点，由于PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。 (完)

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