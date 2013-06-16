台湾已公布经济指标--2013/6/17

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 4月 -0.88% -3.00% r 6/24 -- 季调失业率 4月 4.19% 4.18% 6/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.74% 1.05% r 7/5 -- 外汇存底(亿美元) 5月底 4,066.16 4,051.9 7/5 -- 商品出口(y/y) 5月 +0.9% -1.9% 7/8 -- 商品进口(y/y) 5月 -8.0% -8.2% 7/8 -- M2货币总计数(y/y) 4月 +3.71% +3.78% 6/25 -- 外销订单(y/y) 4月 -1.1% -6.6% 6/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季统计 +1.67% +3.97% r -- -- 值 重贴现率(%) 3月28日 1.875% 1.875% 6/27 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。