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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 17:30 BJT

台湾汇市：台币随韩元跳涨收创本周收盘高位，下周静待贝南克谈话指引

* 台币主随韩元跳涨
    * 市场观望令交投略显冷清
    * 静待贝南克谈话提供进一步指引
    * 下周交投区间暂看29.700-30.000

    路透台北6月14日 - 台币兑美元 周五结束连三日贬值，终场升值1.92角创本周
收盘高位。交易员指出，台币今日主要追随韩元大幅劲扬，惟下周二美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)即将召开货币政策会议，市场观望气氛偏浓令交投略显冷清，静待美联储主席贝
南克谈话提供进一步指引。
    
    汇银人士指出，短线国际美元偏弱整理，近期日圆走势稍为强势，引领韩元开盘气势如
虹、升水跳涨，带动台币盘中升幅扩及三角，不过成交量明显萎缩，买卖双方交投都偏少，
料短期内台币主交投未脱大区间盘整格局，下周主交投区间暂看在29.700-30.000。
           
    今日台币收升1.92角报29.970，收在本周收盘高位，前波收盘高位为6月7日的29.871。
不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.840-29.880。
    
    “央行今天没收在30元上方，很难贬上去了，但升也升不到哪去!”一本地金控银行交
易员称。
    
    交易员表示，外资已连续三日卖超台股，不过今日外资仍是以汇入略为偏多，外资交投
方向尚未明朗，仅有在昨日大卖百亿台币时稍有少数保管行美元买盘出笼。
   
    台湾股市 周五小跌0.18%报7,937.74点；今日外资及陆资在台股卖超48.54亿台
币，连续第三个交易日卖超。 
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周及一个月天期折价幅度
变化不大，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.815/835左右，上日尾盘则
为29.863/883。 
     
    新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周五上扬，地区股市表现强劲带动空头回补。不过，
由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或缩减货币刺激政策的预期，资本外逃疑虑日深，新
兴亚洲货币本周料录得跌幅。 
    
    韩国韩元兑美元 周五收高，受韩国本地出口商买盘及美国经济数据报喜提振风险
意愿推动，韩元近几个交易日都盘旋于两个月低点附近。 

    下周重要的数据及事件包括：
    周一:八国集团(G8)峰会(为期两天)、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国6月
全美住宅协会(NAHB)房屋市场指数；
    周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布
5月CPI、实质所得、房屋开工及建筑许可年率；
    周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会；
    周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5
月成屋销售年率及领先指标；
    周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.970     30.162    29.845-30.162   30.162    5.83    9.17
                                                                         
 元太外汇经纪公司  29.869     29.911    29.846-29.887   29.880    2.27    3.815
                                                                         
 
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 (完)

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