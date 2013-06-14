台湾汇市：台币随韩元跳涨收创本周收盘高位，下周静待贝南克谈话指引

* 台币主随韩元跳涨 * 市场观望令交投略显冷清 * 静待贝南克谈话提供进一步指引 * 下周交投区间暂看29.700-30.000 路透台北6月14日 - 台币兑美元 周五结束连三日贬值，终场升值1.92角创本周 收盘高位。交易员指出，台币今日主要追随韩元大幅劲扬，惟下周二美国联邦储备理事会(F ED/美联储)即将召开货币政策会议，市场观望气氛偏浓令交投略显冷清，静待美联储主席贝 南克谈话提供进一步指引。 汇银人士指出，短线国际美元偏弱整理，近期日圆走势稍为强势，引领韩元开盘气势如 虹、升水跳涨，带动台币盘中升幅扩及三角，不过成交量明显萎缩，买卖双方交投都偏少， 料短期内台币主交投未脱大区间盘整格局，下周主交投区间暂看在29.700-30.000。 今日台币收升1.92角报29.970，收在本周收盘高位，前波收盘高位为6月7日的29.871。 不计央行开盘及尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间在29.840-29.880。 “央行今天没收在30元上方，很难贬上去了，但升也升不到哪去!”一本地金控银行交 易员称。 交易员表示，外资已连续三日卖超台股，不过今日外资仍是以汇入略为偏多，外资交投 方向尚未明朗，仅有在昨日大卖百亿台币时稍有少数保管行美元买盘出笼。 台湾股市 周五小跌0.18%报7,937.74点；今日外资及陆资在台股卖超48.54亿台 币，连续第三个交易日卖超。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币一周及一个月天期折价幅度 变化不大，指标美元/台币一个月天期 报价落在29.815/835左右，上日尾盘则 为29.863/883。 新兴汇市方面，多数新兴亚洲货币周五上扬，地区股市表现强劲带动空头回补。不过， 由于美国联邦储备理事会(美联储/FED)或缩减货币刺激政策的预期，资本外逃疑虑日深，新 兴亚洲货币本周料录得跌幅。 韩国韩元兑美元 周五收高，受韩国本地出口商买盘及美国经济数据报喜提振风险 意愿推动，韩元近几个交易日都盘旋于两个月低点附近。 下周重要的数据及事件包括： 周一:八国集团(G8)峰会(为期两天)、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国6月 全美住宅协会(NAHB)房屋市场指数； 周二:美联储举行利率会议(为期两天)、澳洲央行发布6月货币政策会议记录、美国公布 5月CPI、实质所得、房屋开工及建筑许可年率； 周三:美联储公布利率决议并由主席贝南克召开新闻发布会； 周四:欧元区财长会议、汇丰中国6月制造业PMI初值、美国公布一周初请失业金人数及5 月成屋销售年率及领先指标； 周五:欧洲经济暨财政事务理事会议、欧元区4月经季节调整经常帐。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.970 30.162 29.845-30.162 30.162 5.83 9.17 元太外汇经纪公司 29.869 29.911 29.846-29.887 29.880 2.27 3.815 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.130/-0.095 -0.125/-0.090 (完)