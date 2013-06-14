香港房地产：政府称会德丰地产以38.29亿港元投得何文田住宅用地

路透香港6月14日 - 香港地政总署周五公布，会德丰有限公司 旗下会德丰地产以38.29亿港元投得九龙何文田豪宅用地，与市场预期大致相符。

何文田土地位于佛光街与常富街，最多可建楼面面积约38.77万平方尺，以招标批地价计算，相当于每平方尺楼面地价9,875港元。市场预测该幅土地地价介乎38-42.7亿港元。