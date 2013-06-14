香港房地产：政府称会德丰地产以38.29亿港元投得何文田住宅用地

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透香港6月14日 - 香港地政总署周五公布，会德丰有限公司 旗下会德丰地产以38.29亿港元投得九龙何文田豪宅用地，与市场预期大致相符。
何文田土地位于佛光街与常富街，最多可建楼面面积约38.77万平方尺，以招标批地价计算，相当于每平方尺楼面地价9,875港元。市场预测该幅土地地价介乎38-42.7亿港元。
另一幅位于新界马鞍山的商业用地，则由富豪酒店 和同系百利保 以约6.62亿港元投得。(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。