更新版 1-台湾货币市场：退税效应令拆入需求更少，银行买票态度积极

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
* 退税效应影响，资金拆入观望偏浓
* 银行买票意愿高，成交利率与法人户相当
* 留意外资卖股后是否汇出资金 (更新拆款数据及存单发行金额)
记者 董永年
路透台北6月14日 - 台湾银行间短率周五持稳在低档。央行稳中偏松的操作不变，再加上近期综合所得税款上缴国库后，下午陆续有退税款回流银行体系，使得拆入的需求更加低迷。
银行资金调度人士表示，最近几天下午会有退税款，为防止帐上因税款回流导致好不容易累积的负数消失，使得拆入方的观望心态浓厚。
〞退税款的效应，在缴税季节会比较明显。〞一位本地银行调度人士说。
此外，另一银行调度人士则指出，最近央行冲销的态度似乎比较消极，以往下午会透过大型公股银行收受隔夜资金，但近几天有的银行却没有被通知。由于今日是周五，负数开三天，留意央行是否会改变态度多收一点。
今日各银行将第二批综合所得税代扣税款缴入台银，金额约10余亿台币，28日尚需缴入1亿多台币。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为负163亿台币，至周日累计超额准备为负1,170亿，加计前期1%的超额准备为负31亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率在0.370-0.430%，上日在0.388-0.430%。
**发票量不一**
在短票市场方面，虽然周五的发票量会例行性增加，但各家票券商的状况也有所不同。有的发票量明显增加，但也有票券商的发行量较上日减少。
一位大型票券商交易员指出，今日发票量蛮多的，但银行去化资金的态度更加积极。可能是因为今日央行存单到期比较多，且周五的负数操作效果比较好。
另一票券商交易员则称，大型公股银行的资金相当宽裕，有的在前一天就来电预定短票。过去银行的买票利率通常会高于法人客户，但现在两者的利率已经差不多了。
今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%，跨月落点的利率在0.68%-0.70，均与上日相同。
台湾央行今日共发行3,551.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,559亿，存单发行余额减7.5亿台币。
下周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，落点分别为周一为3,993.2亿、周二1,543.5亿、周三3,697.5亿、周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。
**债券RP利率大致持稳**
台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳。近期国际股汇市动荡不安，惟市场资金普遍宽松，纵然有些投信倾向做短，令资金调度程序较为繁复，但无碍利率维持在既有区间。
展望下周，有资金调度人士表示，要观察外资在大举卖超台股后，会不会将资金汇出。不过也有人认为，目前市场缺券状况并未改善，连本地金融机构都不易找券，若外资真的汇出资金，应该也不会造成RP利率走升。
“外资的钱还停在帐上，有没有汇出是关键。”一位证券商交易员说。
另一位大型票券商交易员则认为，最近几天受央行令台币贬值影响，银行体系的资金变多了起来，这些钱若继续留在市场，也许会让季底紧缩因素更为不明显。
台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超48.54亿台币，连续第3个交易日卖超；上日为卖超171.19亿台币。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，也和上日的区间相同。
下周紧缩因素包括周一有128亿台币台电公司债交割、周二冠德建设10亿台币公司债交割。(完) (审校 张喜良)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4