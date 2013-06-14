更新版 1-台湾货币市场：退税效应令拆入需求更少，银行买票态度积极

* 退税效应影响，资金拆入观望偏浓

* 银行买票意愿高，成交利率与法人户相当

* 留意外资卖股后是否汇出资金 (更新拆款数据及存单发行金额)

记者 董永年

路透台北6月14日 - 台湾银行间短率周五持稳在低档。央行稳中偏松的操作不变，再加上近期综合所得税款上缴国库后，下午陆续有退税款回流银行体系，使得拆入的需求更加低迷。

银行资金调度人士表示，最近几天下午会有退税款，为防止帐上因税款回流导致好不容易累积的负数消失，使得拆入方的观望心态浓厚。

〞退税款的效应，在缴税季节会比较明显。〞一位本地银行调度人士说。

此外，另一银行调度人士则指出，最近央行冲销的态度似乎比较消极，以往下午会透过大型公股银行收受隔夜资金，但近几天有的银行却没有被通知。由于今日是周五，负数开三天，留意央行是否会改变态度多收一点。

今日各银行将第二批综合所得税代扣税款缴入台银，金额约10余亿台币，28日尚需缴入1亿多台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为负163亿台币，至周日累计超额准备为负1,170亿，加计前期1%的超额准备为负31亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，亦与上日相同；一周拆款利率在0.370-0.430%，上日在0.388-0.430%。

**发票量不一**

在短票市场方面，虽然周五的发票量会例行性增加，但各家票券商的状况也有所不同。有的发票量明显增加，但也有票券商的发行量较上日减少。

一位大型票券商交易员指出，今日发票量蛮多的，但银行去化资金的态度更加积极。可能是因为今日央行存单到期比较多，且周五的负数操作效果比较好。

另一票券商交易员则称，大型公股银行的资金相当宽裕，有的在前一天就来电预定短票。过去银行的买票利率通常会高于法人客户，但现在两者的利率已经差不多了。

今日落点在月内的短票利率在0.68-0.69%，跨月落点的利率在0.68%-0.70，均与上日相同。

台湾央行今日共发行3,551.5亿台币存单，若相较存单到期金额3,559亿，存单发行余额减7.5亿台币。

下周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，落点分别为周一为3,993.2亿、周二1,543.5亿、周三3,697.5亿、周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。

**债券RP利率大致持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致持稳。近期国际股汇市动荡不安，惟市场资金普遍宽松，纵然有些投信倾向做短，令资金调度程序较为繁复，但无碍利率维持在既有区间。

展望下周，有资金调度人士表示，要观察外资在大举卖超台股后，会不会将资金汇出。不过也有人认为，目前市场缺券状况并未改善，连本地金融机构都不易找券，若外资真的汇出资金，应该也不会造成RP利率走升。

“外资的钱还停在帐上，有没有汇出是关键。”一位证券商交易员说。

另一位大型票券商交易员则认为，最近几天受央行令台币贬值影响，银行体系的资金变多了起来，这些钱若继续留在市场，也许会让季底紧缩因素更为不明显。

台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超48.54亿台币，连续第3个交易日卖超；上日为卖超171.19亿台币。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，也和上日的区间相同。