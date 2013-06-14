版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 14日 星期五 18:11 BJT

英国经济：通胀预期显示，外界对央行遏制物价承诺的质疑升温--BOE麦卡弗蒂

他在演说中指出，本周英国央行公布的季度报告的一项研究显示，自去年5月以来，由市场推算的远期2-10年期通胀率对于通胀新闻反应的敏感程度高于2004-2007年期间。

“对于短期通胀新闻反应越大，可能意味着预期不像以往那样稳固，而市场认为MPC已经对通胀采取更加容忍的态度。”

“事情肯定不是这样的，但不难想见某些人会持这样的想法，因就近期历史来看，过去三年通胀皆高于目标，预料未来两年也不会向目标靠拢太多。”(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐