英国经济：通胀预期显示，外界对央行遏制物价承诺的质疑升温--BOE麦卡弗蒂

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
他在演说中指出，本周英国央行公布的季度报告的一项研究显示，自去年5月以来，由市场推算的远期2-10年期通胀率对于通胀新闻反应的敏感程度高于2004-2007年期间。
“对于短期通胀新闻反应越大，可能意味着预期不像以往那样稳固，而市场认为MPC已经对通胀采取更加容忍的态度。”
“事情肯定不是这样的，但不难想见某些人会持这样的想法，因就近期历史来看，过去三年通胀皆高于目标，预料未来两年也不会向目标靠拢太多。”(完)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
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路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。