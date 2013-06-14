路透基点：东亚银行加入阿里巴巴80亿美元贷款案，承贷总额达到19亿美元

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，阿里巴巴集团的80亿美元贷款案又获得一家银行的承诺。目前已有七家银行参与本案，承贷总额达到19亿美元。
东亚银行是最新加入的银行，以承贷2亿美元担任主办行。本周稍早苏格兰皇家银行以承贷4亿美元获得牵头行兼簿记行头衔，中华开发工业银行以承贷1亿美元获得主办行头衔。
率先加入承贷银团的是高盛，以承贷5亿美元取得牵头行兼簿记行头衔。永隆银行承贷3亿美元，获得高级主办行头衔。中信银行(国际)和兆丰国际商业银行各自承贷2亿美元，获主办行头衔。
还有约六到七家银行正在进行批准工作。银团组建截止日期延期至6月21日。原本截止日期为6月7日。
有九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行预计会平均包销80亿美元规模的融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。
这80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。
三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。
银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。
综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。
贷款资金将部分用于为去年的40亿美元贷款再融资，其余用作一般企业用途。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4