版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 18:29 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3321    1.3374     -0.40     +0.96    1.3194
 美元/日圆                      94.89     95.36     -0.49     +9.40     86.74
 欧元/日圆                     126.42    127.52     -0.86    +10.45    114.46
 美元/瑞郎                     0.9243    0.9217     +0.28     +0.96    0.9155
 英镑/美元                     1.5629    1.5718     -0.57     -3.83    1.6251
 美元/加元                     1.0173    1.0156     +0.17     +2.54    0.9921
 澳元/美元                     0.9610    0.9636     -0.27     -7.53    1.0393
 新西兰元/美                   0.8065    0.8096     -0.38     -2.63    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.190    91.880     -0.75     +1.18    90.130
 新西兰元/日                   76.540    77.200     -0.85    -45.65   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     148.32    149.86     -1.03     +5.33    140.82
 澳元/新西兰                   1.1910    1.1896     +0.12     -5.02    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
    全球汇市简讯      英文汇市简讯页面   
    汇市主要消息预告 汇市技术面解析 
    国际汇市报导         汇率路透调查    
    所有外汇新闻        指标利率一览    
    美加经济指标预测   欧洲经济指标预测 
    英镑报导             瑞郎报导           
    澳元报导             加元报导           
    人民币报导           台币报导           
    亚洲盘现汇报价         欧洲盘现汇报价       
    纽约盘现汇报价         全部现汇报价          

 (编译 张明钧; 审校 高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐