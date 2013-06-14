香港个股：利福国际称联交所已拒绝其分拆地产业务在主板上市的申请

路透香港6月14日 - 香港利福国际 周五称，联交所已拒绝其分拆地产业务在主板上市的申请，并称上市委员会的该决定并无理据，将要求上市委员会覆核该决定。

刊登在港交所的公告称，利福国际及利福地产不同意上市委员会之决定，且认为作出该决定的原因并无理据。利福地产决定对上市委员会之决定提出上诉，要求上市（覆核）委员会覆核该决定。