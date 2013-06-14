香港个股：利福国际称联交所已拒绝其分拆地产业务在主板上市的申请

欧元债市：两年期德债收益率在标售前触及两个月高位
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透香港6月14日 - 香港利福国际 周五称，联交所已拒绝其分拆地产业务在主板上市的申请，并称上市委员会的该决定并无理据，将要求上市委员会覆核该决定。
刊登在港交所的公告称，利福国际及利福地产不同意上市委员会之决定，且认为作出该决定的原因并无理据。利福地产决定对上市委员会之决定提出上诉，要求上市（覆核）委员会覆核该决定。
该公司表示，将在适当时候就上市（覆核）委员会之覆核及/或建议分拆发出进一步公告。（完） (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
路透新加坡3月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝有可能在未来三个月测试每吨1,856美元的支撑位，若跌破该位，则可能导致进一步下探下一支撑位1,775美元。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。