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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 18:29 BJT

路透基点：世茂房地产四年期贷款规模扩大至5.7亿美元--RLPC

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，世茂房地产已将四年期贷款规模从3.80亿美元扩大至5.7亿美元等值。

本案已于今天下午签约。

有八家银行参与是次俱乐部贷款：汇丰银行(1.5亿美元)、中国银行澳门分行(9,500万美元)、恒生银行(7,500万美元)、渣打银行(7,500万美元)、东亚银行(3.9亿港元)、三井住友银行(5,000万美元)、大丰银行(3.9亿港元)和德意志银行(2,500万美元)。

一如先前报导，这笔分期偿还的贷款综合收益约为400个基点，平均贷款年限为3.5年左右。

贷款所得将用于债务再融资。

去年11月时，世茂房地产完成一笔6.70亿美元等值贷款，分为6.10亿美元和4.68亿港元两部分。利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390基点，综合收益为约488个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)

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