路透基点：世茂房地产四年期贷款规模扩大至5.7亿美元--RLPC

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，世茂房地产已将四年期贷款规模从3.80亿美元扩大至5.7亿美元等值。
本案已于今天下午签约。
有八家银行参与是次俱乐部贷款：汇丰银行(1.5亿美元)、中国银行澳门分行(9,500万美元)、恒生银行(7,500万美元)、渣打银行(7,500万美元)、东亚银行(3.9亿港元)、三井住友银行(5,000万美元)、大丰银行(3.9亿港元)和德意志银行(2,500万美元)。
一如先前报导，这笔分期偿还的贷款综合收益约为400个基点，平均贷款年限为3.5年左右。
贷款所得将用于债务再融资。
去年11月时，世茂房地产完成一笔6.70亿美元等值贷款，分为6.10亿美元和4.68亿港元两部分。利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码390基点，综合收益为约488个基点。(完) (编译 王翔琼; 审校 张明钧)
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4