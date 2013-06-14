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亚洲 | 2013年 6月 14日 星期五 19:37 BJT

金属期市：期铜因矿山停产忧虑而小幅上涨，但周线恐仍连续第二周下跌

1110GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 2012年收市价 年初迄今

涨跌%

COMEX期铜 3.20 0.01 +0.31

LME期铝 1856.00 -1.00 -0.05 2073.00 -10.47

LME期铜 7077.25 27.25 +0.39 7931.00 -10.76

LME期铅 2100.25 14.25 +0.68 2330.00 -9.86

LME期镍 14216.00 156.00 +1.11 17060.00 -16.67

LME期锡 20271.00 -79.00 -0.39 23400.00 -13.37

LME期锌 1854.25 12.25 +0.67 2080.00 -10.85

上海期铝 14690.00 -40.00 -0.27 15435.00 -4.83

上海期铜 51840.00 -190.00 -0.37 57690.00 -10.14

上海期锌 14505.00 -60.00 -0.41 15625.00 -7.17

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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